過海往返港九唔一定靠陸路交通！搭船過海7渡輪航線

過海坐船都得，根據運輸署資料，全港一共有7條渡輪服務航線來往九龍和港島，當路面交通受影響時，不妨選擇乘渡輪。（資料圖片／明報製圖）

過海往返九龍港島除了乘坐港鐵和巴士，坐船也是其中一途。根據運輸署資料，全港共有7條渡輪服務航線來往九龍和港島，當路面交通受影響時，可考慮乘搭渡輪過海。

來往九龍港島7渡輪服務航線

北角—紅磡

登船地點：【北角】海港道北角（西）渡輪碼頭；【紅磡】華信街紅磡（北）渡輪碼頭

每程收費：$7.5

航行時間：約8分鐘 [時間表]

網站：www.nwff.com.hk

北角—九龍城

登船地點：【北角】海港道北角（西）渡輪碼頭；【九龍城】新碼頭街九龍城渡輪碼頭

每程收費：$7.5

航行時間：約14分鐘 [時間表]

網站：www.nwff.com.hk

北角—觀塘—啟德

登船地點：【北角】海港道北角（東）渡輪碼頭；【觀塘】開源道觀塘渡輪碼頭；【啟德】承豐道啟德跑道公園碼頭

每程收費：$6.5（北角—觀塘，從啟德前往北角或觀塘須在船上付船費）

航行時間：約12分鐘（北角—觀塘）；約24分鐘（北角—觀塘—啟德） [時間表]

網站：www.fortuneferry.com.hk

中環—尖沙嘴

登船地點：【中環】中環七號碼頭；【尖沙嘴】梳士巴利道尖沙嘴渡輪碼頭

每程收費不同 [收費表]

航行時間：約9分鐘 [時間表]

網站：www.starferry.com.hk

灣仔—尖沙嘴

登船地點：【灣仔】會議道灣仔渡輪碼頭；【尖沙嘴】梳士巴利道尖沙嘴渡輪碼頭

每程收費不同 [收費表]

航行時間：約8分鐘 [時間表]

網站：www.starferry.com.hk

西灣河—觀塘

登船地點：【西灣河】太康街西灣河渡輪碼頭；【觀塘】基業街觀塘公眾碼頭

每程收費：$9

航行時間：約15分鐘 [時間表]

網站：www.coralseaferryservice.com.hk

西灣河—油塘三家村

登船地點：【西灣河】太康街西灣河渡輪碼頭；【三家村】崇信街三家村渡輪碼頭

每程收費：$9

航行時間：約10分鐘 [時間表]

網站：www.coralseaferryservice.com.hk

（渡輪航行時間或會受海上交通、天氣及海面情況等因素所影響，詳情請留意相關網站。）

資料來源：運輸署

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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