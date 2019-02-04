消委會報告：5潤手霜鎖水功能滿分 $100有找！
文章日期：2019年11月15日
秋冬天氣乾燥，潤手霜是不少女士手袋裏的必備品。消費者委員會（消委會）測試13款潤手霜，表示各款潤手霜價格差距極大，每支零售價由約$24至$210不等，每毫升售價相差逾14倍。究竟100元以下、價格相對便宜而鎖水功能滿分的潤手霜，有什麼選擇？
5款潤手霜 鎖水功能佳兼100元以下
·NIVEA - Nourishing Care Hand Cream（$24/75毫升）
·卡蜜兒 Kamill - 強效滋潤護甲潤手霜（Intensive Hand and Nail Cream）（$35/100毫升）
·Eucerin - 抗乾燥深度滋養手霜（UreaRepair Plus 5% Urea Hand Cream）（$75/75毫升）
·YVES ROCHER - 山金車深層滋養潤手霜（Ultra Nourishing Hand Cream）（$80/75毫升）
·EAU THERMALE Avène - 極致滋潤護手霜（Cold Cream Concentrated Hand Cream）（$98/50毫升）
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文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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