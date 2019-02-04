OL閨蜜下午茶之選：花香滿溢下午茶@富豪香港酒店　送Academie花菓芬香精華護膚套裝

【花香滿溢下午茶@富豪香港酒店 x Academie】下午茶以Academie花菓芬香精華系列為創作靈感，採用紅桑子、薫衣草、玫瑰、檸檬、甘筍等食材融入下午茶美點。（圖片由相關機構提供）

銅鑼灣富豪香港酒店帝廊與法國護膚品牌Academie Scientifique de Beaute合作，即日至12月15日推出「花香滿溢下午茶」，以品牌的花菓芬香精華系列為創作靈感，採用紅桑子、薫衣草、玫瑰、檸檬、甘筍等食材融入下午茶美點。鹹點包括法國鵝肝凍批配紅桑子啫喱、日本有機雞蛋三文治配薫衣草蛋黃醬、煙三文魚配檸檬忌廉芝士，以及充滿意大利風味的扒雜菜配香草包；甜點則有檸檬撻配青檸啫喱、法國蜜梨忌廉甘筍大菜甜品杯、紅桑子朱古力脆餅、薰衣草香桃拿破侖、車厘子杏仁餅、經典鬆餅及伯爵茶鬆餅，隨餐配玫瑰花茶。

每位享用下午茶的顧客可獲贈Academie花菓芬香精華系列體驗套裝一份（價值215元），包括永恆花緊緻活膚肌底液、杏仁煥彩去角質霜、錦葵卸妝潔面乳和紫梅滋養面霜，數量有限，送完即止。

花香滿溢下午茶@富豪香港酒店

供應日期：即日至12月15日

時間：每日下午2時至下午6時

價錢：兩位$398（另收加一服務費）

地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地下大堂餐廳帝廊

查詢電話：2837 1748

電郵：dine@hongkong.regalhotel.com

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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