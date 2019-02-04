OL閨蜜下午茶之選：花香滿溢下午茶@富豪香港酒店 送Academie花菓芬香精華護膚套裝
文章日期：2019年11月18日
銅鑼灣富豪香港酒店帝廊與法國護膚品牌Academie Scientifique de Beaute合作，即日至12月15日推出「花香滿溢下午茶」，以品牌的花菓芬香精華系列為創作靈感，採用紅桑子、薫衣草、玫瑰、檸檬、甘筍等食材融入下午茶美點。鹹點包括法國鵝肝凍批配紅桑子啫喱、日本有機雞蛋三文治配薫衣草蛋黃醬、煙三文魚配檸檬忌廉芝士，以及充滿意大利風味的扒雜菜配香草包；甜點則有檸檬撻配青檸啫喱、法國蜜梨忌廉甘筍大菜甜品杯、紅桑子朱古力脆餅、薰衣草香桃拿破侖、車厘子杏仁餅、經典鬆餅及伯爵茶鬆餅，隨餐配玫瑰花茶。
每位享用下午茶的顧客可獲贈Academie花菓芬香精華系列體驗套裝一份（價值215元），包括永恆花緊緻活膚肌底液、杏仁煥彩去角質霜、錦葵卸妝潔面乳和紫梅滋養面霜，數量有限，送完即止。
花香滿溢下午茶@富豪香港酒店
供應日期：即日至12月15日
時間：每日下午2時至下午6時
價錢：兩位$398（另收加一服務費）
地址：銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店地下大堂餐廳帝廊
查詢電話：2837 1748
電郵：dine@hongkong.regalhotel.com
註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準
整理：宋家旋
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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