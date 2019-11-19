食水果助消滯？營養師解迷思 「飯後果」進食3大注意
文章日期：2019年11月19日
食水果可幫助消滯？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆解迷思。
營養師：吃水果或致更飽滯 散步更有效
李杏榆表示，吃水果對消滯沒有即時幫助。水果大多含糖分和熱量，如果已經感到飽滯再吃水果，反而有機會令身體吸收過多糖分和熱量，變得更飽滯及更易疲累，久而久之更會致肥。
建議：吃飽後若感到飽滯，應避免一直坐着，而應增加活動量，以輕量運動（例如散步）幫助消滯更有效。
吃飯後果3注意
不少人愛在飯後吃水果，李杏榆提醒，吃飯後果有3個注意事項：
·每次不宜吃太多款水果，不少人習慣飯後切多款水果與親朋好友共享，這樣容易不自覺地吃過多水果，吸收過多糖分。
·水果不建議榨汁，水果宜原個進食。榨成果汁或會令部分營養流失，亦有機會吸收過多糖分。
·可選需多咀嚼的水果，如楊桃、西柚等；應盡量避免進食西瓜、香蕉等易咀嚼的水果。易咀嚼的水果容易令人愈吃愈多，更易出現飽滯，以及吸收過多糖分和熱量。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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