韓國聖誕燈飾2019：首爾‧京畿道‧大邱 睇燈飾好去處

韓國首爾、大邱和京畿道等多處都有聖誕燈飾睇。（網站圖片／明報製圖）

聖誕節想去短途旅行，韓國是熱門地點之選！以下介紹在12月期間在京畿道、首爾、大邱5個地點的燈飾節，在燈光點綴下，度過白色聖誕，更添氣氛。

【首爾‧清溪川】2019首爾聖誕慶典

首爾清溪川將於12月舉行2019首爾聖誕慶典，在清溪廣場一帶換上聖誕佈置、燈飾，屆時更有聖誕樹點燈等活動。

日期：2019年12月13日至2020年1月1日

地址：首爾鍾路區瑞麟洞14 清溪廣場

入場費：免費入場

網址：www.seoulcf.com（韓文）

【大邱】E WORLD星光節

大邱市主題公園E WORLD用830萬個燈光點亮星光節，現場備有83個星光照相專區、體驗活動和表演遊行等，今年新設了3個星光花園，燈光璀璨。

日期：即日至2020年3月1日

地點：大邱廣域市達西區頭流公園路200

門票：成人23000韓圜（約155港元）

網址：eworld.kr（韓文）、韓國觀光公社（中文介紹）

【京畿道‧加平】小法國小王子星光節

小王子星光節以法國南部的街道為概念設計，不但能感受法式聖誕氣氛，亦營造出童話世界般的場景，還有豐富的表演節目與大家迎接聖誕。

日期：12月初至明年2月

地點：京畿道加平郡清平面湖畔路1063

入場費：成人10000韓圜（約68港元）

網址：www.pfcamp.com（中文）、韓國觀光公社（中文介紹）

【京畿道‧加平】晨靜樹木園 五色星光庭園展

晨靜樹木園面對祝靈山美景，每年冬天都以落在庭園的星光為主題，五光十色的燈光映照到不同的動植物庭園。

日期：2019年12月6日至2020年3月22日

地點：京畿道加平郡上面樹木園路432 晨靜樹木園

入場費：成人9500韓圜（約64港元）

網址：morningcalm.co.kr（韓文、日文、英文，中文），韓國觀光公社（中文）

【京畿道‧抱川】香草島樂園燈光童話節

香草島樂園設有聖誕村、芬蘭聖誕屋和DIY體驗場等慶典活動，此外更設有粉紅燈光的許願隧道、拍照區等。

日期：即日至2020年4月30日

地點：京畿道抱川市新北面青新路947號街35

入場費：成人9000韓圜（約61港元）

網址：herbisland.co.kr（韓文）、韓國觀光公社（中文介紹）

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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