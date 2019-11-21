辦公室養生：上班族久坐易肩頸腰背痛？4招伸展助紓緩

跪姿側爬：（上圖）準備時作膝靠胸前跪姿，兩手肘觸地。（下圖）一邊手跨過另一側，盡量延伸手臂，感到同側軀幹外側伸展，左右各10至30秒，共做3至4組。（資料圖片）

橋式：躺下，頭至肩貼於地上，以雙腳將背部至大腿部分撐起離地，讓肩膀、腰、臀、大腿成一斜線。（資料圖片）

上班族長時間在電腦前工作，容易肩頸腰背痛？物理治療師提供4種伸展運動，有助紓緩久坐引致的問題，以及加強腰力。（資料圖片／明報製圖）

上班族長時間在電腦前工作，久坐欠缺活動，有機會影響血液循環系統兼令肌肉鬆弛，以及引致腰痠背痛、脊椎側彎、肩頸痛等問題。體育學系教授建議，每隔1小時應活動3至5分鐘，或半小時活動1分鐘。物理治療師提供4種伸展運動，有助紓緩久坐引致的問題，以及加強腰力。

4招紓緩肩頸腰背痛

·紓緩肩膊過緊

面向前方，然後向左微微側頭，耳朵靠向肩膊。左手放在右側額，向左肩方向輕輕施力，至頸部有輕微拉扯感覺，維持動作不要超過5秒，之後回復原來位置。左右兩邊各做1次為1組，做3至5組。注意肩部宜放鬆，郁動頸部時宜輕力而緩慢，以免拉傷頸部。[詳情]

·超人操改善腰痛

Level 1：俯臥在地上，雙手雙膝完全貼地，慢慢抬起一邊腳，直至膝蓋和大腿離地。每次抬高維持3秒，重複進行15次。

Level 2：雙腳同時向上抬高。每次抬高維持3秒，重複進行15次。[詳情]

·橋式訓練腰力

想要訓練腰力及臀部肌肉，可做橋式動作。首先躺下，頭至肩貼於地上，以雙腳將背部至大腿部分撐起離地，讓肩膀、腰、臀、大腿成一斜線。每次維持10秒，做8至10次。[詳情]

·跪姿側爬改善脊椎側彎

準備時作膝靠胸前跪姿，兩手肘觸地。一邊手跨過另一側，盡量延伸手臂，感到同側軀幹外側伸展，左右各10至30秒，共做3至4組，過程中須保持自然呼吸，伸展時切勿閉氣。[詳情]

資料來源：明報

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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