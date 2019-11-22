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【小雪食譜‧二十四節氣】羊肉片北芪麥冬湯 平和胃火

文章日期：2019年11月22日

今日（22日）是二十四節氣的小雪，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，踏入冬天，寒氣增加，宜防寒養腎，他分享羊肉片北芪麥冬湯，可加入粉麵食，有平和胃火、行氣活血的作用。

羊肉片北芪麥冬湯

材料（1至2人分量）

羊肉片　4兩（約30至50克）

北芪　1兩

麥冬　10粒

陳皮　1角

茴香　10粒

白胡椒　5粒

水　4至5碗

花雕酒　2茶匙

製法：

1. 北芪、麥冬洗淨，陳皮刮瓤，浸5至10分鐘。

2. 北芪、麥冬、陳皮、白胡椒放入煲內，加水滾半小時。

3. 加入羊肉片，可根據個人喜好加入米粉等粉麵，再加入花雕酒。

4. 煲滾後繼續滾約5分鐘，幫助酒味揮發，即成。

註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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