【小雪食譜‧二十四節氣】羊肉片北芪麥冬湯 平和胃火
文章日期：2019年11月22日
今日（22日）是二十四節氣的小雪，香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所客座副教授林冠傑表示，踏入冬天，寒氣增加，宜防寒養腎，他分享羊肉片北芪麥冬湯，可加入粉麵食，有平和胃火、行氣活血的作用。
羊肉片北芪麥冬湯
材料：（1至2人分量）
羊肉片 4兩（約30至50克）
北芪 1兩
麥冬 10粒
陳皮 1角
茴香 10粒
白胡椒 5粒
水 4至5碗
花雕酒 2茶匙
製法：
1. 北芪、麥冬洗淨，陳皮刮瓤，浸5至10分鐘。
2. 北芪、麥冬、陳皮、白胡椒放入煲內，加水滾半小時。
3. 加入羊肉片，可根據個人喜好加入米粉等粉麵，再加入花雕酒。
4. 煲滾後繼續滾約5分鐘，幫助酒味揮發，即成。
註：以上食譜只供參考，各人體質不同，如有疑問，應諮詢註冊中醫師或家庭醫生。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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