OL閨蜜下午茶之選：海鮮芝士火鍋下午茶@帝苑酒店　兼歎蛋糕甜點

尖沙嘴帝苑酒店的J's酒吧即日起推出「海鮮芝士火鍋下午茶」，芝士控可享用特色芝士火鍋，還可品嘗精緻甜品。火鍋採用了三款芝士：包括Emmental芝士、Parmesan芝士和Mozzarella芝士，並以白酒和車厘子白蘭地Kirsh調製湯底；火鍋佐料則備有北海道帶子、越南蝦、三文魚、西蘭花、番茄、甘筍及法國麵包等，以蘸上濃郁芝士入口；甜點包括迷你檸檬撻、風栗蛋糕、朱古力黑松露劇院蛋糕、雜果烘餅、抹茶意式奶凍及士多啤梨疏乎厘，隨餐可配一杯illy Coffee、法國Monbana香濃熱朱古力或Dammann茶。

海鮮芝士火鍋下午茶＠帝苑酒店

供應期及預訂詳情：www.rghk.com.hk

時間：每天下午3時至5時30分

價錢：兩位$498（另收加一服務費）

*另加$48可配無酒精飲品乙杯，或加$108配Barons de Rothschild香檳乙杯。

地址：尖沙嘴東部麼地道69號 帝苑酒店2樓J's酒吧

電話︰2733 2088

facebook：The Royal Garden 香港帝苑酒店

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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