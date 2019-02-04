聖誕好去處2019：A Disney Christmas@香港迪士尼　必看魔雪奇緣飄雪時刻【短片】

【A Disney Christmas@香港迪士尼】購買「聖誕心願慈善明信片」，可寫下窩心字句並到市鎮會堂外放進「聖誕心願郵筒」，可傳遞祝福又能做善事。（黃詠賢攝）

【A Disney Christmas@香港迪士尼】迪士尼樂園酒店的華特餐廳推出聖誕晚餐，有聖誕樹造型的甜品。（圖片由相關機構提供）

【A Disney Christmas@香港迪士尼】米奇和老友記換上聖誕裝。（圖片由相關機構提供）

【A Disney Christmas@香港迪士尼】史迪仔穿上聖誕老人套裝，在「明日世界」和大家見面。（黃詠賢攝）

【A Disney Christmas@香港迪士尼】史迪仔穿上聖誕老人套裝，在「明日世界」和大家見面。（黃詠賢攝）

【A Disney Christmas@香港迪士尼】Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn換上新裝「Keep me warm」系列和大家見面。（圖片由相關機構提供）

香港迪士尼樂園由即日到2020年1月1日舉行「A Disney Christmas」，備有不同活動。圖為魔雪奇緣飄雪時刻，每晚6時15分在城堡廣場舞台上，愛莎（Elsa）、安娜（Anna）和小白（Olaf）載歌載舞，送上漫天飄雪。（黃詠賢攝）

香港迪士尼樂園由即日到2020年1月1日舉行「A Disney Christmas」慶祝聖誕節！網編親身體驗，帶大家感受活動四大特色：魔雪奇緣飄雪時刻、夢想花園魔雪奇緣小鎮、米奇與好友聖誕舞會和魔雪奇緣造型美食。

愛莎大玩冰雪魔法 安娜小白載歌載舞

每晚6時15分在城堡廣場舞台上，愛莎（Elsa）大唱《Let it go》，施展冰雪魔法，送上漫天飄雪，安娜（Anna）和小白（Olaf）亦會載歌載舞，表演令人眼前一亮，大家遊園不要趕着離開而錯過「飄雪時刻」！

魔雪奇緣小鎮 跟愛莎安娜合照

隨着《魔雪奇緣2》上映，迪士尼樂園特別將夢想花園大改造，成為「夢想花園魔雪奇緣小鎮」。走在小鎮內猶如置身阿徳爾王國，園內有兩大打卡位：愛莎與安娜以《魔雪奇緣2》全新造型跟大家合照selfie，小白隨時驚喜現身。

米奇與好友聖誕舞會 Duffy特別演出

「米奇與好友聖誕舞會」中，米奇和老友記穿上聖誕裝，一同跳舞，Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni與CookieAnn加入舞會特別演出。表演結束後，大家可以在樂園中尋找米奇與朋友們拍照，Duffy與一眾老友更會換上新裝「Keep me warm」系列。史迪仔亦穿上聖誕老人裝，在「明日世界」和大家見面。

《魔雪奇緣》造型美食與聖誕套餐

迪士尼內多間餐廳備有聖誕節日美食，其中迪士尼樂園和酒店餐廳推出多款以《魔雪奇緣》為主題的飲品和甜品：「愛莎雲呢拿藍莓奶凍」、「小白白朱古力慕絲熱情果忌廉檸檬棉花糖」、「魔雪奇緣飲品杯連飲品」等，粉絲一定「相機食先」。

A Disney Christmas@香港迪士尼

日期：即日至2020年1月1日

時間：上午10時30分至晚上7時30分

地點：大嶼山香港迪士尼樂園

門票：標準門票（12至64歲）$639 [詳情]

網站：www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/disney-christmas

圖、文、影片：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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