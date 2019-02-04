聖誕好去處：3米高聖誕版小王子@The ONE 光影隧道‧B-612星夢之旅尋小王子蹤影
文章日期：2019年11月27日
小王子（Le Petit Prince）換上聖誕裝登陸尖沙嘴The ONE，即日起至2020年1月5日，The One設有6大拍攝區，除了3米高聖誕版小王子，還有逾4米高的幾何聖誕樹，當然少不了巨型玫瑰、好朋友狐狸、可愛趣致的綿羊等角色。
小王子6大拍攝區
1.3米高聖誕版小王子
聖誕版小王子安坐月兒上，在藍色的夜空下，格外浪漫。
2.4米幻彩幾何聖誕樹
幾何聖誕球砌成4米高聖誕樹，戴上聖誕帽的小王子與心愛的巨型玫瑰等候大家來拍照。
3.光影隧道尋小王子
步入立體書中，成為小王子故事的主角。立體書後隱藏着神秘的光影隧道，垂吊着一束束LED燈串，兩旁有小王子經典語錄。
4.小王子坐紙飛機
立體書的另一邊擺放象徵展翅翱翔的紅色雙翼飛機浮雕，小王子坐在前方的巨型紙飛機上，一邊看書。
5.金黃麥田抱狐狸
小王子輕輕抱着象徵友情的狐狸，大家可置身金黃麥田與他們合照。
6.B-612星夢之旅為小王子填色
「B-612星夢之旅」互動投影裝置，透過下載The ONE手機APP及登記成為The ONE Club會員，可於「小王子夢想啟航咭」為小王子填色，與小王子並肩而坐欣賞投影在熒幕上的填色作品。
小王子聖誕夢想啟航@The ONE
日期：即日起至2020年1月5日
時間：上午10時至晚上10時（免費入場）
地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭及地下露天廣場
facebook：The ONE
編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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