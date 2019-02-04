聖誕好去處：3米高聖誕版小王子@The ONE　光影隧道‧B-612星夢之旅尋小王子蹤影

【聖誕夢想啟航@The ONE】立體書的另一邊擺放象徵展翅翱翔的紅色雙翼飛機浮雕。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】小王子坐在巨型紙飛機上，一邊看書。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】場景中特設「B-612星夢之旅」互動投影裝置，與小王子並肩坐在B-612星球上，與你共度聖誕！（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】光影尋夢隧道與小王子及玫瑰合照。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】小王子在麥田中抱著象徵友情的狐狸。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】3米高聖誕版小王子，靜靜地安坐在發光的月兒上。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】聖誕版小王子與他最心愛的巨型玫瑰，站在超過4米高、由幾何聖誕球所砌成的聖誕樹下。（圖片由相關機構提供）

【聖誕夢想啟航@The ONE】The ONE設有6大拍攝區，有3米高聖誕版小王子、逾4米高幾何聖誕球聖誕樹下的巨型玫瑰、好朋友狐狸、可愛趣致的綿羊等。（圖片由相關機構提供）

小王子（Le Petit Prince）換上聖誕裝登陸尖沙嘴The ONE，即日起至2020年1月5日，The One設有6大拍攝區，除了3米高聖誕版小王子，還有逾4米高的幾何聖誕樹，當然少不了巨型玫瑰、好朋友狐狸、可愛趣致的綿羊等角色。

小王子6大拍攝區

1.3米高聖誕版小王子

聖誕版小王子安坐月兒上，在藍色的夜空下，格外浪漫。

2.4米幻彩幾何聖誕樹

幾何聖誕球砌成4米高聖誕樹，戴上聖誕帽的小王子與心愛的巨型玫瑰等候大家來拍照。

3.光影隧道尋小王子

步入立體書中，成為小王子故事的主角。立體書後隱藏着神秘的光影隧道，垂吊着一束束LED燈串，兩旁有小王子經典語錄。

4.小王子坐紙飛機

立體書的另一邊擺放象徵展翅翱翔的紅色雙翼飛機浮雕，小王子坐在前方的巨型紙飛機上，一邊看書。

5.金黃麥田抱狐狸

小王子輕輕抱着象徵友情的狐狸，大家可置身金黃麥田與他們合照。

6.B-612星夢之旅為小王子填色

「B-612星夢之旅」互動投影裝置，透過下載The ONE手機APP及登記成為The ONE Club會員，可於「小王子夢想啟航咭」為小王子填色，與小王子並肩而坐欣賞投影在熒幕上的填色作品。

小王子聖誕夢想啟航@The ONE

日期：即日起至2020年1月5日

時間：上午10時至晚上10時（免費入場）

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭及地下露天廣場

網站：www.the-one.hk

facebook：The ONE

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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