《老夫子》首套郵品即日起網上預訂！必儲$20小型張附王澤燙壓簽名　8款版票背印漫畫人像

【老夫子郵品】 已蓋銷首日封連$20郵票小型張（以燙壓和壓印技術印製，背膠），$23.8（郵票策劃及拓展處網站圖片）

《老夫子》漫畫陪伴不少港人成長，受到不同年代的讀者喜愛。香港郵政將於12月5日發行首套以《老夫子》為主題的郵品，包括一套8款兩元郵票、正式首日封、一款10元小型張、一款20元小型張、自動黏貼卷筒郵票、套摺、已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡。大家除了於當日到各郵政局購買外，即日起至12月4日亦可於「郵購網」預訂。

一套8款郵票 老夫子遊香港地標

《老夫子》一套8款兩元郵票人物為老夫子、大番薯、秦先生、老趙、陳小姐等角色，配上本港景點與地標背景如青馬大橋、海洋公園、電車、黃大仙等，加上一句簡短的口語帶出地道情懷。各枚郵票設單字標題，組成「行街睇戲，食飯幾味」；8款版票背面分別印上不同的《老夫子》人物圖像，更添趣味。$10及$20郵票小型張展示五位漫畫人物坐在電車上；$20郵票小型張上的《老夫子》標誌及作者王澤的簽名樣式更加上燙壓效果，別具特色。

老夫子郵品

發行日期：2019年12月5日

網上預訂日期：即日至2019年12月4日 [預訂詳情]

知多啲：《老夫子》風靡香港 創作於1960年代

《老夫子》漫畫歷久不衰，第一代作者王家禧以長子王澤作筆名，在1960年代創作《老夫子》，風靡香港。老夫子「土頭土氣」成為漫畫一大標誌，反映當年一般市民喜歡挖苦別人及開一些沒惡意的玩笑的寫照。1995年，長子王澤接手父親的繪畫工作，成為真正的王澤，繼續以老夫子反映草根階層「憂柴憂米」的心態。

資料來源：香港郵政、明報

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