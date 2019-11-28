OL閨蜜下午茶之選：Godiva節慶朱古力下午茶@唯港薈Green　迎接冬日聖誕

【Godiva節慶朱古力下午茶@唯港薈Green】Godiva果仁朱古力小禮品（圖片由相關機構提供）

【Godiva節慶朱古力下午茶@唯港薈Green】（左起）白朱古力馴鹿紅桑子朱古力、朱古力脆米忌廉雪橇及佈滿小蘑菇的朱古力樹頭蛋糕。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN與Godiva合作，即日起推出「Godiva節慶朱古力下午茶」，以冬日聖誕為主題，打造多款精緻鹹甜美點、傳統英式鬆餅及薑餅人曲奇。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴唯港薈（Hotel ICON）大堂餐廳GREEN與Godiva合作，即日起推出「Godiva節慶朱古力下午茶」，以冬日聖誕為主題，打造多款精緻鹹甜美點、傳統英式鬆餅及薑餅人曲奇。鹹點備有黑朱古力脆皮青胡椒鵝肝、嫩滑三文魚方粒配孜然香草醬、番茄醬焗蛋批、西班牙火腿伴蜜瓜及野生火箭菜，以及法式鄉村肉批伴紅桑子沙律；甜點包括朱古力樹頭蛋糕、脆米朱古力忌廉雪橇、黑朱古力棒棒糖、金箔松露朱古力、馴鹿紅桑子朱古力，以及Godiva聖誕朱古力；另可兩小時任食Godiva黑朱古力軟雪糕，以及一杯裝朱古力雪糕。

於聖誕期間（12月24日至26日）及元旦日（1月1日）惠顧下午茶，可享用Godiva熱朱古力一杯及獲贈Godiva果仁朱古力小禮品一份。

Godiva節慶朱古力下午茶@唯港薈Green

供應期：即日至12月31日（指定節慶日子除外）

供應時間：（首輪）下午3時至5時、（次輪）下午5時至晚上7時

價錢：一位$328、兩位$598（另收加一服務費）

指定節慶日子

供應期：12月24日至26日及2020年1月1日

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：一位$338、兩位$608（另收加一服務費）

地址：尖沙嘴科學館道17號唯港薈Hotel ICON地下大堂餐廳GREEN

查詢電話︰3400 1388

網上預訂︰dining.hotel-icon.com

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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