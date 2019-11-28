康熙琺瑯彩盌8720萬成交　上繪千葉蓮為康熙鍾愛

盌上所繪是「敖漢蓮」，是罕見的千瓣蓮，受康熙帝所喜愛，康熙帝曾多次題詩詠之。（圖片由佳士得香港提供）

盌上所繪是「敖漢蓮」，是罕見的千瓣蓮，受康熙帝所喜愛，康熙帝曾多次題詩詠之。（圖片由佳士得香港提供）

是次拍賣重點是「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」，是康熙六十一年（公元1722年）的御製品，為康熙琺瑯彩中成熟時期的御製品中出類拔萃之作。(圖片由相關機構提供)

清朝「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」，是康熙六十一年（公元1722年）的御製品，於佳士得香港拍賣以8720萬成交。（圖片由佳士得香港提供／明報製圖）

「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」（康熙六十一年，公元1722年）御製品昨日（27日）在香港佳士得拍賣，估價達1億，最終以8720萬成交。琺瑯彩，始創於康熙三十五年（1696年），專供御用或皇室玩賞，成本高、產量少，在芸芸清朝瓷器中為最頂級，受到收藏家垂青。「康熙琺瑯彩千葉蓮盌」上繪「敖漢蓮」，是罕見的千瓣蓮（又名千葉蓮），為康熙皇帝所鍾愛，更多次題詩詠讚，甚為矜貴。

據佳士得香港介紹，這次拍賣的琺瑯彩盌，已有近300年歷史，曾多度易手。彩盌外壁施以明艷琺瑯彩料，胭脂紅地，上繪蓮池通景圖，以粉黃、粉白、粉紅及粉藍料繪畫11株綻放蓮花，包括3株璀璨並蒂千葉蓮。構圖繁而不亂，色彩瑰麗。底部藍料書雙方框「康熙御製」宋體款。

康熙引入西洋畫琺瑯藝術

琺瑯彩瓷是康熙在晚年引入西洋畫琺瑯藝術，讓西洋琺瑯藝師訓練中國工匠，數年內研發出首創於中國的瓷胎畫琺瑯。琺瑯彩瓷極受皇帝的重視，為求精益求精，素白瓷胎於景德鎮御窯廠特製，運往清宮後，由宮廷畫師繪製圖案，宮廷專門設立的琺瑯作坊彩繪、焙燒，每件都是獨一無二、精心設計。

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

相關報道：秋拍藝術盛宴 嘉靖帝與村上隆跨時空對話

宮廷古董拍賣 乾隆時期收藏 跨文化藝術

拍賣會成收藏家「戰場」 競投手袋 愈細愈矜貴

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm