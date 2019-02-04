全球最貴！紐約餐廳推141萬「天價」感恩節套餐

盛惠過百萬的感恩節套餐有幾矜貴？美國紐約一間餐廳Old Homestead Steakhouse繼去年推出15萬美元的「天價」感恩節套餐，今年再度推出全球最貴的「感恩節體驗套餐」，售價181,000美元（約141萬港元），餐廳負責人稱已售出一份套餐。晚餐美食包括金箔火雞、海鮮、金魚子醬等；還有海上假期體驗、豪華住宿等。根據美國農業局聯合會資料，套餐價格是美國感恩節晚餐平均售價的3700倍。

「天價」晚餐食材講究，最多可招待12人，部分美食包括：兩隻貼滿金箔、自然放養的火雞；其他矜貴食材，如每安士超過1000美元的進口黑松露、每磅1200美元的西班牙煙肉配上糖漬番薯，再加上從英國進口每磅300美元的白車打芝士；醬汁加入了每瓶3650美元的路易十三干邑白蘭地。今年菜單新加入海鮮食材，有阿拉斯加皇帝蟹、美國緬因州龍蝦、大拖羅吞拿魚，以及每安士超過1600美元的金魚子醬等。

除了美食，其他豪華體驗還有遊艇俱樂部提供5萬美元的雙人海上假期，4張超級碗門票連機票和住宿，黑色星期五2萬美元購物券，iPhone 11 Pro Max手機，以及4人晚餐包括Old Homestead的名菜日本和牛牛排等。

（Yahoo Finance）

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