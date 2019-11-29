【女中醫x師奶靚湯食譜】雪耳椰子雞湯 滋潤補虛

中醫表示，雪耳椰子煲雞湯可滋潤補虛。（圖片由Bonnie Li提供）

雪耳椰子煲雞湯可連湯渣一起吃。（圖片由Bonnie Li提供）

雪耳滋陰潤肺，喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li推介「雪耳椰子煲雞湯」，材料豐富，味道清甜。註冊中醫師葉麗斌表示，此湯水有滋潤補虛作用，尤其適合秋冬飲用。

雪耳椰子雞湯 （5-6人分量）

材料：

椰子 1個（附椰子水1袋）

乾雞 1隻

急凍螺頭 3-4個

雪耳 4-5個（細）

薑 1塊（煲湯用）、3片（螺頭汆水用）

蜜棗 3粒

紅棗 6-8粒

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

豬腱 $30

水 8碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1.洗淨雪耳的深色污垢及去椗，浸約1小時。

2.清除乾雞內臟，去雞皮及汆水，有助減低湯水的油膩感。

3.螺頭解凍，用舊牙刷洗擦乾淨。在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭，中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。

4.豬腱汆水後，用凍水過冷河，備用。

5.薑去皮洗淨、紅棗洗淨去核、蜜棗洗淨備用。

6.水滾後放入所有材料（椰子水除外），再水滾後調細火，煲約2小時，加入椰子水，調中細火煮滾湯水後，調細火煮約30分鐘即成。

師奶Bonnie Li貼士：

‧椰子大小視乎人數，若多人可用1個大椰子，少人可用細椰子。椰子可在泰國食品店購買，店方通常會去皮、起肉、切件，並附椰子水。椰子水不用太早加入湯水中，以免香味被揮發掉。

‧煲湯用乾雞可在雞檔購買，個人通常吃嘉美雞。店方通常會去雞頭和雞尾，然後一開二。

‧雪耳可選用數個細小的，或大雪耳一開二後以半個入湯；豬腱可提升雞湯的鮮味。

‧此湯可連湯渣吃，包括雞、雪耳、螺頭和豬腱，雖然椰子煲湯後會失去味道，但喜歡嚼勁的朋友也可照吃。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧椰子肉甘溫及益氣補虛、椰子水甘涼及清熱生津解渴、雪耳滋陰潤肺、螺頭滋陰潛陽。

‧此湯有滋潤補虛作用，適合秋冬飲用，一星期飲用1-2次已足夠。

‧高血壓、糖尿病、肥胖人士不宜飲用過量，痛風者不宜飲用。胃病人士，不宜吃太多椰子肉，以免較難消化。

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