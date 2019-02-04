OL閨蜜下午茶之選：My Melody下午茶@Vive Cake店　美食咖啡盡是My Melody

【Vive Cake Boutique My Melody Tea Party下午茶】Vive Cake Boutique同時推出兩款My Melodyy主題蛋糕，包括My Melody Uni-cone（左）和My Melody Strawberry Cake（右）。（圖片由相關機構提供）

【Vive Cake Boutique My Melody Tea Party下午茶】幫襯下午茶可以優惠價換購期間限量「Over The Rainbow」禮品（原價268元），禮品包括蛋白脆餅及My Melody造型曲奇餅。（圖片由相關機構提供）

【Vive Cake Boutique My Melody Tea Party下午茶】下午茶套餐以My Melody打造一系列甜美夢幻主題蛋糕及精緻美點。（圖片由相關機構提供）

蛋糕精品店Vive Cake Boutique與日本Sanrio公司合作，即日起至2020年1月31日推出My Melody Tea Party下午茶套餐，以卡通人物My Melody打造一系列甜美夢幻主題蛋糕及精緻美點。下午茶甜點有棉花棒棒糖、檸檬吉士醬馬卡龍、牛油曲奇蘋果撻、士多啤梨馬斯卡邦慕斯蛋糕、提子英式鬆餅配忌廉果醬；鹹點包括煙三文魚鷹嘴豆泥多士、明太子意粉。隨餐可配香茶或以My Melody為造型的幼滑奶泡咖啡。

另外，幫襯My Melody Tea Party下午茶套餐，可以208元優惠價換購期間限量「Over The Rainbow」禮品裝（原價268元），禮品包括蛋白脆餅及My Melody造型曲奇餅。

Vive Cake Boutique x Sanrio期間限定「My Melody Tea Party」下午茶

供應期：即日至2020年1月31日

時間：逢周四至周日及公眾假期 下午2時30分至6時30分

價錢：一位用$240、兩位用$480（另收加一服務費）

地址：中環皇后大道中80號H Queen's1樓3號舖

查詢電話：9602 2869

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

‧燕窩魚子醬煥膚下午茶@銅鑼灣皇冠假日酒店

‧金鐘港麗酒店 x Valmont下午茶

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm