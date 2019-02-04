聖誕好去處：歐陸聖誕市集@Mira Place　7米高聖誕風車塔打卡‧選購特色派對美食

【歐陸聖誕市集@Mira Place 】Mira Place「Dresden Xmas Market」設有聖誕燈飾及佈置，包括7米高巨型聖誕風車塔、胡桃夾子及5米高的聖誕樹。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴Mira Place化身經典歐陸聖誕市集，即日至2020年1月1日設有Mira Place「Dresden Xmas Market」燈飾及佈置，其中最矚目是7米高巨型聖誕風車塔，綴以彩繪玻璃圖案，每30分鐘上演的聖誕光影音樂匯演，風車塔徐徐轉動，全場的彩繪燈箱及燈飾亦隨着音樂閃爍，燈光璀璨。另外，5米高的聖誕樹及胡桃夾子，最適合打卡影相。

6限定店售歐陸美食

聖誕市集有6間充滿特色的期間限定店，售賣多款獨家聖誕禮物和派對食物，如Mike's Chicken店的葡國聖誕蛋糕、Caliu店的意大利清甜松露蜜糖及西班牙黑毛豬火腿、Sticksology店的英式茶棒及曲奇「茶迷倫敦聖誕禮盒」等，在香港亦能感受歐洲聖誕氣氛。

「Dresden Xmas Market」聖誕市集@Mira Place

日期：即日至2020年1月1日

時間：中午12時至晚上9時（「Drdsden Xmas Market」聖誕裝置及期間限定店）

地點：尖沙嘴Mira Place 1 中庭

入場費：免費

網站：www.miraplace.com.hk

facebook：www.facebook.com/miraplacehk

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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