【Green Monday食譜：番薯棉花糖多士】甜甜的多士配以茶或牛奶最適合不過。（圖片由蕭欣浩提供）

冬天不少人會吃番薯，嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士分享番薯棉花糖多士食譜，簡單易整，配以茶或牛奶，無比滋味。（圖片由蕭欣浩提供／明報製圖）

番薯美味飽肚，是冬天常用食材。嶺南大學中文系講師蕭欣浩博士分享番薯棉花糖多士食譜，簡單易整，配以茶或牛奶，無比滋味。

番薯棉花糖多士

材料：（2人分量）

方包（素／純素） 2塊

金時番薯／安納芋番薯 2細條（約90克）

大粒純素棉花糖 6粒

製法：

1. 番薯洗淨後放入焗爐，調整至250度及上下發熱，焗約30分鐘至熟透，放涼後取出番薯肉，於器皿中壓成蓉備用。

2. 按壓方包中央，盡量貼近麵包皮壓出凹位，並用番薯蓉填補。

3. 多士放入焗爐，調整至200度及上下發熱，焗7至10分鐘取出。

4. 大粒純素棉花糖橫向剪成3片，將棉花糖鋪上多士中央位置。（小貼士：留意預留空間讓棉花糖遇熱膨脹。）

5. 多士放進焗爐，調至200度及上層發熱，焗5分鐘，或至棉花糖焦香，取出即成。

小貼士：金時番薯或安納芋番薯本身甜度較高，安納芋番薯更帶有花香味，毋須額外加糖。蕭欣浩建議，如選用一般番薯，可按個人喜好加糖和牛油調味。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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