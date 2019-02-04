OL閨蜜下午茶之選：大館Madame Fu聖誕限定下午茶　送Neal's Yard護膚套裝

【聖誕限定下午茶＠Madame Fu】享用聖誕限定下午茶的客人，均可獲贈Neal's Yard Remedies皇牌乳香護膚體驗套乙份。（圖片由相關機構提供）

大館餐廳Madame Fu聯乘英國芳療護膚品牌Neal's Yard Remedies，即日起至12月31日推出「Madame Fu聖誕限定下午茶」，糕點以天然蜜糖、龍舌蘭糖漿及楓樹糖漿代替白砂糖，製作多款鹹甜美點。甜點有藍莓乳酪奶凍、黑芝麻泡芙、蜂蜜香蕉撻及蕃薯布朗尼蛋糕配花生醬；鹹點則有紫薯煎堆、杏仁鬆餅配德文郡忌廉及覆盆子果醬、煙熏三文魚酥盒、牛油果脆餅、香蒜羅勒卷及帕瑪森芝士餅乾。隨餐可自選中西茗茶、咖啡或3款精選有機花草茶：排毒花茶、活力花茶及消化花茶。

享用下午茶的客人，可獲贈Neal's Yard Remedies皇牌乳香護膚體驗套乙份，憑換領卡到品牌旗艦店可額外獲得乳香爽膚水或洗臉乳旅行裝。

聖誕限定下午茶＠大館Madame Fu

供應日期：即日至12月31日

供應時間：下午2時30分至下午4時30分

價錢：每位$260，兩位$450（另收加一服務費）

地址：中環荷李活道10號（舊中區警署）大館營房大樓3樓

查詢電話：2114 2118

電郵：reservations@madamefu.com.hk

註：資料及價錢如有更改，以餐廳公布為準

整理：宋家旋

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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