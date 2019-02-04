好去處：「觀景・景觀」特展@香港藝術館　精選3畫作：大衛霍克尼逾4米高油畫、泰納異國風景畫、康斯塔伯寫實中有幻想

【「觀景・景觀」特展@香港藝術館】 德比的約瑟夫·萊特（Joseph Wright of Derby）《托斯卡尼海岸月夜下的燈塔》（可能於1789年展出）（何芍盈攝）

【「觀景・景觀」特展@香港藝術館】 埃德英·亨利·蘭西爾（Edwin Henry Landseer）《在山洪間的鹿和獵鹿犬（被埋伏的雄鹿）》（可能作於1832年）（何芍盈攝）

【「觀景・景觀」特展@香港藝術館】《華特附近的巨樹群》（又名後攝影時代的戶外寫生）在藝術館5樓新視閣展出，觀眾可以坐在作品前的椅子細賞畫中風景。（政府新聞處圖片）

香港藝術館重開，當中專題特展「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」，是藝術館首次與英國倫敦泰德現代美術館合辦，展出76件英國泰特美術館藏品，包括大衛霍克尼《華特附近的巨樹群》（上圖）、泰納《布雷斯特港之碼頭與堡壘》（左下圖）、康斯塔伯《漢普斯特德荒野的彩虹》（右下圖）。（何芍盈攝/部分圖片由相關機構提供）

香港藝術館已重開，11個展覽同時舉行，當中專題特展「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」，是藝術館首次與英國倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）合辦，特展分為7個主題區域，共展出76件泰德現代美術館藏品，包括英國風景畫巨擘泰納、康斯塔伯的畫作、當代藝術大師大衛霍克尼最大型油畫，以下精選3畫作。

香港藝術館「觀景・景觀」展 精選3畫作

1. 大衛霍克尼《華特附近的巨樹群》（又名後攝影時代的戶外寫生）

英國當代藝術大師霍克尼（David Hockney）的大型油畫作品《華特附近的巨樹群》（又名後攝影時代的戶外寫生）在藝術館5樓新視閣展出，作品高約4.6米、闊約12.2米，由50幅油彩布本組成，觀眾可以坐在作品前的椅子細賞畫中風景。

2. 泰納《布雷斯特港之碼頭與堡壘》

英國風景畫巨擘泰納（Joseph Mallord William Turner）的作品《布雷斯特港之碼頭與堡壘》，是由1826年遊覽法國時完成的鉛筆寫生草稿所創作而成，畫作採用明亮的色彩，呈現籠罩四周的日落景色。香港藝術館館長（學習及國際項目）胡珮珊表示，泰納對於光影、水氣及霧氣等的描繪比較突出，泰納早期作品比較寫實，後期受到法國藝術家影響，作品在描繪光影上有突破。

3. 康斯塔伯《漢普斯特德荒野的彩虹》

英國風景畫家康斯塔伯（John Constable）早年堅持描繪「真實的自然」，作品大多以寫實手法呈現風景，胡珮珊表示，康斯塔伯不曾外遊，他的畫作主要描繪家鄉的景致。自1830年代起，康斯塔伯開始在畫室憑想像力展現大自然風景，他的晚期作品《漢普斯特德荒野的彩虹》構圖特別，當中繪畫了現實中不曾出現的風車。

「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」特展＠香港藝術館

日期：即日至2020年3月4日[逢周四（公眾假期除外）、1月25及26日休館]

時間：

周一至三、五 上午10時至晚上6時

周六、日及公眾假期 上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕 上午10時至晚上5時

地址：九龍尖沙嘴梳士巴利道10號香港藝術館2樓專題廳及5樓新視閣

門票：$30 [網上購票]

網址：hk.art.museum

圖、文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）

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