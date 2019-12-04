冬天手臂易痺痛？中醫教路：通絡手操·按摩2穴位助紓緩

中醫教路，通絡手操幫助紓緩手臂痺痛問題及疏通經絡，留意手臂須舉至肩膀水平及伸直。（宋家旋攝）

冬天睡覺時壓着手臂，起牀時感到手臂麻痺、痺痛？註冊中醫師胡玘君（Gemma）表示，冬天寒氣增加，加上環境有濕氣，風、寒、濕三氣或會令關節感到麻痺、痠痛，甚至腫脹。她解釋，手臂痺痛大多因外在環境因素如受涼、淋雨、過度疲勞等誘發，一般人都有機會出現此徵狀，體質偏寒人士尤其須多加留意。胡玘君建議可做「通絡手操」及按摩2個穴位，幫助紓緩手臂痺痛的問題。

通絡手操

做法：手臂舉至肩膀水平，伸直，十指交叉互扣，每日可做30次。[示範影片]

作用：幫助紓緩手臂痺痛問題及疏通經絡，有輕微肩頸痛者亦可做「通絡手操」。

穴位按摩

·肩中穴

位置：手臂自然下垂，自肩骨正中央横紋直下二寸五分 或 肩峰之下二寸。[取穴位置]

作用：幫助活血祛瘀、通經活絡。

按法：用食指用力按，每日可按20下。

·曲池穴

位置：肘橫紋外側端，肘橫紋盡頭的凹陷處。[取穴位置]

作用：有助疏邪熱、祛風濕、調氣血及利關節。

按法：用食指用力按，每日可按20下。

註：以上方法只供參考，如感到不適，應立即停止，並諮詢註冊中醫或家庭醫生。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

相關報道：

‧上班族久坐易肩頸腰背痛？4招伸展助紓緩

‧天冷多吃黑色食物養腎 茼蒿芥蘭助暖胃

‧天冷易流鼻水？聞熱水·放香囊‧按穴位！ 中醫教3招紓緩流鼻水

【中醫教路】：link.mingpao.com/48049.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm