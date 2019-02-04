聖誕好去處：Line Friends進駐東薈城　必影3.5米高Brown & Cony雪人造型

【Line Friends冬日野外遊蹤】於Choco小屋內，可與Brown及朋友仔一起合照及參加互動遊戲，並製作個人化冬日假期賀卡。（圖片由相關機構提供）

【Line Friends冬日野外遊蹤】James專屬纜車及Boss滑雪訓練基地（圖片由相關機構提供）

Line Friends一眾朋友仔換上冬日新裝進駐東薈城名店倉。（圖片由相關機構提供）

Line Friends一眾角色換上冬日新裝進駐東涌東薈城名店倉，即日起至2020年1月1日，東薈城以大嶼山的特色景點佈置成「冬日野外遊蹤遊樂園」，除了3.5米高Brown和Cony造型雪人，還有愛自拍的Choco，當然少不了James、Boss、Moon、Sally等，期待與大家合照共度白色聖誕。

Brown & Friends 5大拍攝區

‧ 3.5米高Brown & Cony浪漫放閃區

Brown和Cony這對小情侶拖手甜蜜快閃大嶼山，更為大家預留最佳合照位置。

‧ Choco粉色木屋

Choco粉色木屋變身大澳水上棚屋。於小屋內可與Brown一眾朋友仔合照、玩互動遊戲，製作個人化賀卡。

‧ James專屬纜車及Boss滑雪訓練基地

與James坐上昂坪冬日限定版纜車；另一邊廂Boss亦換上滑雪裝備恭候大家。

‧ Moon冬日繽紛橫水橋

Moon在浪漫冬日風的橫水橋上欣賞日落，從另一角細味大澳的美。

‧ Sally、Leonard、Edward打造海豚冰雕

Sally、Leonard、Edward合力打造中華白海豚冰雕，等着大家來「野生捕獲」。

Line Friends冬日野外遊蹤@東薈城

日期：即日起至2020年1月1日

開放時間：上午10時至晚上10時（免費入場）

互動遊戲時間：下午1時至晚上9時

地點：東涌達東路20號東薈城名店倉二樓中庭廣場

網站：www.citygateoutlets.com.hk

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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