聖誕下午茶：「情迷倫敦聖誕」下午茶@尖沙嘴朗廷

聖誕節快到，香港朗廷酒店餐廳廷廊即日至2020年1月1日推出「情迷倫敦聖誕」下午茶，鹹甜美點具聖誕主題，以三層雪白盒子呈上，甜點包括：以紅桑莓朱古力、士多啤梨啫喱及棉花糖製成的迷人聖誕帽、閃爍小鹿朱古力蛋糕配榛子醬慕絲、白色雪人椰子慕絲配熱情果果凍及白朱古力、填滿焦糖及馬斯卡邦芝士的聖誕小鎮薑餅味馬卡龍、用乾果及果仁點綴的傳統英倫聖誕蛋糕。鹹點有：龍蝦撻配椰菜花蓉及柚子啫喱、鴨肝慕絲麵包、英式牛肉批、蘇格蘭三文魚青瓜三文治、自家焗製的原味英式鬆餅、金黃提子乾鬆餅配以德文郡厚忌廉、士多啤梨醬及玫瑰花醬。隨餐可配茶或咖啡，另加$100可升級兩小時無限量供應普羅賽克氣泡酒或聖誕香料酒。

「情迷倫敦聖誕」下午茶@廷廊

供應期：2019年12月1日至2020年1月1日

供應時間：周一至周五 下午3時至5時30分

周六、周日及公眾假期 下午2時15分至4時15分、下午4時30分至6時30分（分兩個時段）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

價錢：每位$398、兩位$688（另收加一服務費）

查詢電話︰2132 7898

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com（圖片由相關機構提供）

‧聖誕下午茶：Neal's Yard Remedies X 大館Madame Fu 歎美點獲贈護膚品

‧燕窩魚子醬煥膚下午茶@銅鑼灣皇冠假日酒店

‧金鐘港麗酒店 x Valmont下午茶

更多【下午茶】情報：link.mingpao.com/51321.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm