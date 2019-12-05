香港藝術館重開有乜睇？地下至5樓賞盡珍藏 齋睇互動放空各適其適
文章日期：2019年12月05日
香港藝術館於11月30日重開，網編親身體驗，帶大家走遍整個藝術館，由地下至5樓 [展覽廳平面圖]，每個樓層有不同展覽，展覽廳內外設有休憩設施及餐廳，大家可欣賞藝術，放空放鬆，各適其適。
1樓賞盡藝術館精選珍藏
‧「小題大作——香港藝術館的故事」
位於1樓的別館（上）舉行「小題大作——香港藝術館的故事」展覽，精選20件藝術館藏品，展示中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術。比起一般平鋪直敘的介紹，這裏每件展品都有一個細節背後小故事讓大家細味。如果不夠時間遊覽整個藝術館，不妨先參觀這個精品展覽。
展期：即日至2020年7月29日 [詳情]
2樓飽覽香港藝術、中國書畫、外國畫作
‧「香港經驗．香港實驗」
2樓設有香港藝術廳、專題廳、虛白齋藏中國書畫館。香港藝術廳舉行「香港經驗．香港實驗」展覽，展出本地藝術家跨越半世紀的各種藝術品，包括畫作、裝置，大家可追溯本地藝術家不同年代的經驗與實驗，尋找香港藝術發展脈絡。
展期：即日至2020年5月3日 [詳情]
‧「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」
2樓專題廳的特展：「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」，是香港藝術館首次與英國倫敦泰德現代美術館（Tate Modern）合辦，分為7個主題區域，共展出76件泰德現代美術館藏品，包括英國風景畫巨擘泰納、康斯塔伯的畫作、當代藝術大師大衛霍克尼最大型油畫。
展期：即日至2020年3月4日 [詳情]
‧「虛室生白──虛白齋藏品選」
2樓虛白齋藏中國書畫館的「虛室生白──虛白齋藏品選」，展出「虛白齋」藏品，由已故書畫藏家劉作籌以近五十年時間收藏而成，被視為香港三大書畫收藏之一，逾三十件書畫珍品包括明清二朝的主要流派 (如吳門畫派、松江畫派)，以及二十世紀名家作品。
展期：即日至2020年4月29日 [詳情]
3樓賞中國文物、遮打藏品
‧「公私兩全──中國文物館藏與捐贈」
3樓設有中國文物廳和外銷藝術廳。中國文物廳舉行「公私兩全──中國文物館藏與捐贈」展覽，藝術館歷年透過搜購和熱心人士捐贈收集不同文物，特選逾300件歷代文物藝術珍品，包括陶瓷、青銅、漆器及竹刻品。進入展廳時，喜歡觀賞陶瓷可從左邊開始走；喜歡觀賞青銅、漆器及竹刻品的可從右邊開始走。展廳內設有放映活動室，讓大家認識不同文物捐贈者。 [詳情]
‧「失而復得──遮打藏品的守護」
3樓外銷藝術廳舉行「失而復得──遮打藏品的守護」，遮打藏品是香港藝術館最富傳奇色彩的一批館藏。藏品因二戰散佚，幸得各方市民守護，倖存的畫作現存於香港藝術館。展覽以藏品於戰時被匿藏、散佚及拯救的故事為脈絡，重現這段充滿人文精神的歷史。
展期：即日至2020年11月25日 [詳情]
4樓細味中國書畫珍品
‧「從糞筐到餐車──吳冠中誕辰一百周年展」
4樓設有吳冠中藝術廳和至樂樓藏中國書畫館。吳冠中藝術廳舉行「從糞筐到餐車──吳冠中誕辰一百周年展」。吳冠中追求「國畫現代化」和「油畫民族化」的理想，以東方情思融入西方繪畫，為中國近代畫壇發展開闢新路。今年適逢吳冠中誕辰一百周年，展覽分兩期展出合共逾百項吳冠中的畫作，體現他逾半世從農村到大都會堅持對藝術追求的不變精神。
展期：即日至2020年2月11日（第一期） [詳情]
‧「眾樂樂──至樂樓藏品選」
4樓的至樂樓藏中國書畫館的藏品獨特又珍貴，展覽分兩期展出約70項由明朝至二十世紀的書畫作品。「至樂樓」藏中國書畫，是已故慈善家兼收藏家何耀光所建立的私人收藏，於2018年捐贈予藝術館。
展期：即日至2020年2月11日（第一期） [詳情]
5樓睇互動裝置、精選藏品
‧「原典變奏──香港視點」
5樓為藝術館擴建後新增樓層，設有「新空間」和「新視閣」。「新空間」展出不同嶄新藝術品 (如互動裝置)，「原典變奏──香港視點」透過14名香港藝術家與14件精選館藏的「對話」形式，回應1樓「小題大作──香港藝術館的故事」展覽展示的四大館藏，注入嶄新元素，呈現由傳統出發的當代香港藝術面貌。
展期：即日至2020年6月14日 [詳情]
‧「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」
「觀景．景觀——從泰納到霍克尼」展覽延續至5樓的「新視閣」，展出英國當代藝術大師大衛霍克尼最大型油畫，讓大家追蹤藏品背後的人物和故事。
地下別館延續藝術氣息
‧「自在風景」
地下的別館（下）舉行「自在風景」，展出以天空、流水、清風等自然風景為主題的互動作品，讓入場人士欣賞作品的同時，亦能體驗創作的樂趣，例如多媒體裝置「觸動山巒」，可讓大家自行擺放色板創作，尤其適合小朋友。
展期：即日至2020年9月30日 [詳情]
梳士巴利花園藝術廣場
‧「城尋山水」
此外，梳士巴利花園藝術廣場中設有一組3件的戶外藝術裝置《城尋山水三部曲》，帶領大家探索山水天地之餘，部分裝置能作休憩歇息之用。
展期：即日至2020年9月30日 [詳情]
圖、文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）
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