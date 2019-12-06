Mr Doodle逆襲蘇富比 世界名畫變幽默塗鴉！作品參照邊幅名畫你知唔知？
文章日期：2019年12月06日
英國塗鴉藝術家Mr Doodle（原名：Sam Cox）襲港！香港蘇富比即日至12月19日舉行「Mr Doodle 逆襲蘇富比」展售會，展示約50幅Mr Doodle以世界名畫為主題的幽默塗鴉創作。網編昨日（5日）率先預覽，在現場看到不少「熟口熟面」的畫作，真是「爆趣」！以下精選其中7幅塗鴉作品，你可知道參照了哪些名畫？（答案在下面）
作品1
作品2
作品3
作品4
作品5
作品6
作品7
你估到多少？答案揭曉！
作品1：《The Doodle Wave》（上圖）；葛飾北齋《神奈川沖浪裏》（下圖）
作品2：《Starry Doodle》（上圖）；梵高《星夜》（The Starry Night）（下圖）
作品3：《Doodlvid》（左圖）；米開朗基羅（Michelangelo）《大衛》（右圖）
作品4：《Vitruvian Doodle》（左圖）；達芬奇（Leonardo da Vinci）《維特魯威人》（Vitruvian Man）（右圖）
作品5：《The Doodle of Adam》（上圖）；米開朗基羅《創造亞當》（The Creation of Adam）（下圖）
作品6：《Girl with a Doodle Earring》（左圖）；維梅爾（Johannes Vermeer）《Girl with a Pearl Earring》（右圖）
作品7：《Five Nudes Doodle》（上圖）；常玉《五裸女》（Five Nudes）（下圖）
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）
相關報道：Mr Doodle幽默塗鴉作品蘇富比展出 顛覆名畫《向日葵》、《蒙娜麗莎》、《吶喊》
其他好去處：
更多【好去處】：link.mingpao.com/47807.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm