Mr Doodle逆襲蘇富比　世界名畫變幽默塗鴉！作品參照邊幅名畫你知唔知？

【Mr Doodle逆襲蘇富比】作品7《Five Nudes Doodle》（上圖）對照常玉的《五裸女》（Five Nudes）（下圖）。（香港蘇富比提供／佳士得提供）

【Mr Doodle逆襲蘇富比】作品5《The Doodle of Adam》（上圖）對照米開朗基羅的《創造亞當》（下圖）。（香港蘇富比提供／www.museivaticani.va網站圖片）

【Mr Doodle逆襲蘇富比】作品2《Starry Doodle》（上圖）對照梵高的《星夜》（下圖）。（香港蘇富比提供／www.moma.org網站圖片）

「Mr Doodle 逆襲蘇富比」展售會即日至12月19日於香港蘇富比舉行，展示一系列英國塗鴉藝術家Mr Doodle以世界名畫為主題的幽默塗鴉創作。作品參照哪些名畫，你知唔知？（何芍盈攝）

英國塗鴉藝術家Mr Doodle（原名：Sam Cox）襲港！香港蘇富比即日至12月19日舉行「Mr Doodle 逆襲蘇富比」展售會，展示約50幅Mr Doodle以世界名畫為主題的幽默塗鴉創作。網編昨日（5日）率先預覽，在現場看到不少「熟口熟面」的畫作，真是「爆趣」！以下精選其中7幅塗鴉作品，你可知道參照了哪些名畫？（答案在下面）

作品1

作品2

作品3

作品4

作品5

作品6

作品7

你估到多少？答案揭曉！

作品1：《The Doodle Wave》（上圖）；葛飾北齋《神奈川沖浪裏》（下圖）

作品2：《Starry Doodle》（上圖）；梵高《星夜》（The Starry Night）（下圖）

作品3：《Doodlvid》（左圖）；米開朗基羅（Michelangelo）《大衛》（右圖）

作品4：《Vitruvian Doodle》（左圖）；達芬奇（Leonardo da Vinci）《維特魯威人》（Vitruvian Man）（右圖）

作品5：《The Doodle of Adam》（上圖）；米開朗基羅《創造亞當》（The Creation of Adam）（下圖）

作品6：《Girl with a Doodle Earring》（左圖）；維梅爾（Johannes Vermeer）《Girl with a Pearl Earring》（右圖）

作品7：《Five Nudes Doodle》（上圖）；常玉《五裸女》（Five Nudes）（下圖）

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（部分圖片由相關機構提供）

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