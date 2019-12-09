Green Monday食譜：香葉鮮番茄汁天使麵
文章日期：2019年12月09日
鮮番茄汁百搭，令人開胃！衛生署營養師推介香葉鮮番茄汁天使麵，香料可以增加食物的香味，亦可減低用鹽分量，是低熱量午餐之選。
香葉鮮番茄汁天使麵
材料：（4人分量）
天使麵 280克
番茄 3個（約370克）
蒜茸 3茶匙
九層塔 4塊（切絲）
植物油 3茶匙
鹽 半茶匙
調味料：
鹽 半茶匙
白胡椒粉 少許
製法：
1. 煲中注入大半煲清水煲滾，加入半茶匙鹽。
2. 天使麵放入，攪拌約3分鐘後盛起，隔水瀝乾；加入1茶匙油拌勻，備用。
3. 番茄洗淨後切塊。
4. 用易潔鑊燒熱餘下油爆香蒜茸，放入番茄煮至軟身後，去掉番茄皮，並加入天使麵和調味料一起炒，放上九層塔即成。
小貼士：選擇植物油時應選用橄欖油、芥花籽油、花生油或粟米油，避免選用含高飽和脂肪的椰子油和棕櫚油。
編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com
資料來源：基層醫療健康辦事處
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