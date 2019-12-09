冬天皮膚乾燥痕癢？紓緩7妙法
文章日期：2019年12月09日
近日相對濕度約40%，天氣非常乾燥，皮膚又乾又痕，點算好？不妨改善飲食及生活習慣，幫助紓緩皮膚乾燥痕癢！
皮膚乾燥痕癢 紓緩7招
1. 少吃刺激性食物
盡量避免吃刺激性食物。刺激性食物屬溫熱類，如煎炸、辛辣、燥熱、味濃等食物，吃後容易加重熱邪及火邪情況，導致傷津（水分受損），形成乾燥爆拆。[燥熱食物「扯乾」身體水分]
2. 喝蜂蜜滋潤
蜂蜜有滋膚生肌、潤肺止咳、調補脾胃、緩急止痛、潤腸通便作用。不建議空肚飲用，宜一日一杯，或皮膚極乾燥、喉嚨乾涸時，可早晚各一杯，因人而異。[飲用蜂蜜4注意]
3. 多吃滋潤水果 多喝水
宜多吃滋潤性高的水果，如木瓜、雪梨、枇杷等，以及多喝水補充水分。[中醫教路：朝早飲暖水最好]
4. 注意洗澡水溫、時間、用品
洗澡時水溫不宜過熱、時間不宜過長。水溫過熱會導致皮膚水分加快流失，時間過長會刺激皮膚，令皮膚更易痕癢。洗澡不宜使用鹼性強的番梘（肥皂），會令皮膚變乾。[洗澡小貼士助抗皮膚痕癢]
5. 按需要塗潤膚品
塗潤膚乳可保持皮膚滋潤，減少皮膚因乾燥而痕癢。塗冷霜（Aqueous Cream）有助保持皮膚滋潤。如果皮膚乾燥的情況較嚴重，可以塗俗稱「豬油膏」的Emulsifying Ointment，保濕鎖水功能比潤膚乳和冷霜好。[潤膚6點你要知]
6. 唇邊脫皮宜清熱
嘴唇爆拆導致唇邊脫皮、紅腫、疼癢，中醫稱為「唇風」。若有唇風便應以清熱、祛風止癢、消食導滯為主。[有「唇風」要清熱]
7. 按4穴位紓緩痕癢
揉按曲池穴、血海穴、風市穴及合谷穴，可紓緩乾燥痕癢。按穴位時，盡量避免以指甲「硬撳」，最好以指腹揉按，直至有微微「淵淵哋」的感覺。[爆拆止痕4穴位]
資料來源：明報
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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