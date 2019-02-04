聖誕好去處：We Bare Bears熊熊之約定@昂坪360　熊熊三兄弟層層疊‧至熊打卡館影靚相

【熊熊之約定@昂坪360】童樂驚喜價30元來回纜車門票（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】大家可以參加熊熊聖誕手工輕食教室，包括古早味手工糖葱餅工作坊、港式絲襪奶茶工作坊、「熊熊」造型朱古力工作坊等。（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears聖誕版的經典港式奶茶杯及禮物旋轉木馬（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】昂坪市集巨型We Bare Bears層層疊裝置（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」內設有五大夢幻光影打卡熱點，如熊抱雪花光影站。（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」——熊熊光影簾（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」——傳統聖誕花圈（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」——熊抱雪花光影站（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」——熊熊繁花隊道（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】We Bare Bears「至熊打卡館」——熊熊纜車霓虹燈（圖片由相關機構提供）

【熊熊之約定@昂坪360】來自Cartoon Network的動畫We Bare Bears聯同昂坪360舉行「熊熊之約定——聖誕篇」，昂坪市集圓形廣場設有兩大巨型打卡位，包括聖誕版的經典港式奶茶杯及禮物旋轉木馬。（圖片由相關機構提供）

來自美國Cartoon Network的卡通動畫《We Bare Bears》聯同昂坪360，即日起至2020年1月5日舉行「熊熊之約定——聖誕篇」，昂坪市集內設有We Bare Bears「至熊打卡館」，五大夢幻光影打卡熱點包括：熊熊纜車霓虹燈、熊熊造型的巨大可愛氣球、熊熊繁花隧道、熊熊光影簾，以及We Bare Bears傳統聖誕花圈，讓大家與熊熊一齊影相打卡，溫馨過聖誕。

除了「至熊打卡館」，昂坪市集中心設有巨型We Bare Bears層層疊裝置；更加入了本地元素，圓形廣場設有聖誕版的經典港式奶茶杯及禮物旋轉木馬。另外，大家可以參加熊熊聖誕手工輕食教室，包括古早味手工糖葱餅工作坊、港式絲襪奶茶工作坊、「熊熊」造型朱古力工作坊等。

在聖誕期間，昂坪市集將舉行We Bare Bears熊熊三兄弟見面會，更有「We Bare Bears氣球樂」，可以把熊熊造型氣球帶回家。

【昂坪360 X We Bare Bears「熊熊」之約定】

日期：即日起至2020年1月5日

時間：星期一至五：上午10時至下午5時30分 周末及公眾假期：上午9時至下午5時30分

地點：昂坪市集

【至熊打卡館】

日期：即日起至2020年1月5日

時間：星期一至五：上午10時30分至下午4時50分 周末及公眾假期：上午10時至下午5時20分

地點：昂坪市集 360 旅遊資訊中心側

詳情：凡於昂坪市集任何商店或食肆內單一消費滿100港元，獲發「至熊打卡館」入場券一張，每張票限一人入場。

We Bare Bears氣球樂

日期：2019年12月24、25、26、31日及2020年1月1日

時間：下午1時至4時

地點：昂坪市集360旅遊資訊中心側

We Bare Bears熊抱見面會

日期：2019年12月24、25、26、31日及2020年1月1日

時間：下午2時、3時及4時（每天3場）

地點：昂坪市集

網站：www.np360.com.hk

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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