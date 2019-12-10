冬天扮靚攻略：冬日夕陽妝　暖色調眼唇妝為冬日添溫暖

【冬日夕陽妝】掃陰影時可着重顴骨位置，沿耳邊髮線連至嘴角掃上陰影，可令面部輪廓更立體。選用灰調咖啡色及不帶閃粉的陰影粉，令妝感更乾淨利落。（圖片由Joman Wedding提供）

【冬日夕陽妝】眼妝可以暖色調為主，唇妝則可塗上今季流行的乾燥玫瑰或奶茶色霧面唇膏，令整體妝效更完美自然。（圖片由Joman Wedding提供）

冬天打造暖色系妝容，添一點溫暖！化妝師分享冬日夕陽妝，並表示今年冬天妝容流行暖色調顏色。（圖片由Joman Wedding提供）

冬天打造暖色系妝容，為冬日添一點溫暖！Joman Wedding化妝師Toby分享冬日夕陽妝，她表示今年冬天妝容流行暖色調顏色如泥土色、棗紅色、裸色等，眼影亦可選用飽和度較高、較為顯色的產品，令妝效更立體，塑造冬天日常靚妝。

溫暖冬日夕陽妝

底妝：打造妝感輕盈自然的底妝。Toby表示，冬天天氣乾燥，如想妝容更貼服持久，可先為肌膚保濕打底，尤其要注意易脫皮的位置如鼻翼。有人會在上妝前敷面膜，Toby提醒，敷面膜應留意面膜性質是否適合妝前使用，部分面膜敷完後或須先過清水不宜直接上妝。

眼妝：

1. 以啡色眼影塗抹眼窩及下眼瞼打底，幫助增加眼部深邃感。

2. 用珊瑚橙色眼影塗抹於雙眼皮上，上至下由淺至深漸層暈染，提升層次感。

3. 用深啡色眼影塗抹在上下眼瞼近眼尾三分一位置。

4. 於眼頭及眼窩位置掃上少量閃粉，如果覺得閃粉太誇張，Toby建議可用少量香檳金色眼影塗抹於眼頭作提亮，突出眼妝。

5. 用黑色或啡色眼線筆勾勒線條自然的眼線，黑色眼線令眼妝更利落，而啡色眼線較柔和自然。眉毛及睫毛宜保持自然。

唇妝：為配合眼妝，可塗上今季流行的乾燥玫瑰或奶茶色霧面唇膏，宜先於化妝前用潤唇產品打底保濕護唇，令整體妝效更完美自然。

陰影：掃陰影時可着重顴骨位置，沿耳邊髮線連至嘴角掃上陰影，可令面部輪廓更立體。Toby建議，宜選用灰調咖啡色及不帶閃粉的陰影粉，令妝感更乾淨利落。此妝容毋須掃上胭脂，以免搶去眼妝焦點。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由Joman Wedding提供）

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