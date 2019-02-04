聖誕好去處：黃金海岸Pikachu聖誕派對　必影6米高Pikachu‧Pokemon公仔聖誕樹

【黃金海岸道館訓練營】聖誕裝的Pikachu將驚喜現身，跟Pikachu抱抱合照。（圖片由相關機構提供）

【黃金海岸道館訓練營】打卡位一：Pokemon聖誕溫馨小鎮（圖片由相關機構提供）

香港黃金海岸即日起至1月1日推出「黃金海岸道館訓練營」，召集各位小精靈訓練家參加，有四大打卡位及Pikachu聖誕抱抱大派對，與訓練家歡度聖誕！（圖片由相關機構提供）

「Pika Pika Pikachu!」香港黃金海岸即日起至1月1日舉行「黃金海岸道館訓練營」，召集小精靈訓練家參加，有四大打卡位及Pikachu聖誕抱抱大派對，與訓練家歡度聖誕！

打卡位一：Pokemon聖誕溫馨小鎮

4米高的聖誕樹，除了Pikachu、車厘龜、伊貝等小精靈外，新角色淚眼蜥跳到聖誕雪橇車上，與大家合照。

打卡位二：過百隻Pokemon公仔聖誕樹

由Pikachu、木木梟、卡比獸、車厘龜、伊貝組合而成的4米高的公仔聖誕樹，絕對是小精靈訓練家的天堂。

打卡位三：超巨6米高Pikachu 精靈球燈飾

商場中庭整條大道佈滿了精靈球造型的燈光吊飾，配合溫馨浪漫的飄雪。愛唱催眠曲的波波球、小火龍、敲音猴、淚眼蜥、火狐狸、帶上聖誕帽的木木梟，等大家前來合照！

打卡位四：野生Pokemon神秘出沒 等你捕捉

Pokemon角色躱藏於商場不同角落，等你野生捕捉打卡！

Pikachu聖誕抱抱大派對

聖誕裝的Pikachu將驚喜現身，跟Pikachu抱抱合照，過一個電力十足的聖誕節！

日期：12月15日、25日、26日、29日及2020年1月1日

時間：下午3時至3時20分，3時40分至4時，4時20分至4時40分

黃金海岸道館訓練營 @黃金海岸

日期：即日至2020年1月1日

開放時間：中午12時至下午10時（免費入場）

地點：新界青山灣青山公路一號香港黃金海岸商場中庭

網站：www.goldcoastpiazza.com.hk

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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