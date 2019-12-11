瑞典王室出席諾貝爾獎晚宴　女王儲維多利亞公主‧蘇菲亞王妃‧馬德琳公主戴頭冠盛裝亮相

瑞典王室馬德琳公主以桃紅色抹胸晚裝配鑲有海藍寶石的王冠，優雅奪目。（法新社）

蘇菲亞王妃以亮天藍色露肩禮服配具同色設計元素的王冠及耳飾，亮麗又有活力。（法新社）

2019年諾貝爾獎頒獎典禮昨日（10日）於瑞典首都斯德哥爾摩舉行，晚上舉行晚宴，瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）及王后Queen Silvia與三名子女盛裝出席晚宴，包括女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）與夫婿Prince Daniel、二王子菲利普（Carl Philip）與蘇菲亞王妃（Princess Sofia），以及移居外地的三公主馬德琳（Princess Madeleine），三姊弟妹難得相聚。瑞典王室facebook分享了活動前的照片，三人笑容滿臉，氣氛融洽。

瑞典王室女成員均以華麗造型亮相，王后Queen Silvia以白金色蕾絲禮服配瑞典索菲亞王后（Sofia of Nassau）的王冠，典雅端莊；女王儲維多利亞公主穿上黑白色晚裝配上Baden Fringe Tiara，典雅而沉穩；蘇菲亞王妃以亮天藍色露肩禮服配具同色設計元素的王冠及耳飾，亮麗又有活力；馬德琳公主桃紅色抹胸晚裝配鑲有海藍寶石的王冠，優雅奪目。

（People）

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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