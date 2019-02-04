OL閨蜜下午茶之選：Baileys下午茶@中環The French Window 邊賞維港靚景邊歎美點

中環The French Window餐廳與愛爾蘭甜酒品牌Baileys合作，即日至2020年2月23日推出「Baileys醉人周末下午茶」，顧客可以邊賞維港景色邊歎特色美點。各款甜點均加入Baileys調配，味道甜而不膩：甜酒海鹽焦糖芝士蛋糕、咖啡酒奶凍、甜酒棒棒糖蛋糕、酒香吉士脆泡芙及酒醉焦糖蘋果薑餅撻。鹹點則有龍蝦沙律芝士球、松露慕絲粟米糕、芝士煙肉蛋批、番茄水晶凍及吞拿魚卷；亦有以Baileys厚忌廉製作而成的英式鬆餅。隨餐可配咖啡或茶，加$50可改為Baileys特飲。

Baileys醉人周末下午茶@The French Window

供應期：即日至2020年1月26日（逢周六、周日及公眾假期）

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位$598（另收加一服務費）

地址：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3101號

查詢電話：2393 3812

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com （圖片由相關機構提供）

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