Google香港年度十大熱搜食材：桃膠蟬聯榜首 蘆筍雞翼入三甲（附十大食材食譜）
文章日期：2019年12月12日
Google香港公布2019年度搜尋榜，其中十大熱門搜尋食材，有「平民燕窩」之稱的「桃膠」連續兩年蟬聯「熱爆食材搜尋榜」榜首！常見食材蘆筍和雞翼分別位居第二及第三位。
1.桃膠
桃膠是由桃樹樹皮分泌出來的半透明樹脂，近年因被稱為「平民燕窩」而大熱。中醫認為，桃膠性質平和，秋冬服用主要功效為生津，惟功效與動物蛋白的燕窩相差甚遠，但勝在便宜又能潤燥，高纖維有助通便排毒，容易腹瀉的人不宜多吃。 [詳情]
2.蘆筍
蘆筍含有豐富維他命A及C、鈣質、纖維和葉酸。維他命A及C有助抗氧化，防止細胞病變；葉酸適合準備懷孕或懷孕初期的女士進食；高纖維有助通便。[詳情]
3.雞翼
雞翼煮法百變，焗、蒸、炸、燜美味可口。雞肉營養成分主要是脂肪和蛋白質。營養師提醒，一餐最多食3隻雞翼，膽固醇高、三高人士等，宜少吃雞翼。[詳情]
4.秋葵
秋葵熱量低、脂肪含量低，含豐富水溶性纖維。水溶性纖維有助控制血糖、增加飽肚感和膽固醇水平。秋葵亦含有豐富維他命A，有助護膚。秋葵內的秋葵籽，含有高抗氧化物質，有助抗壓力。[詳情]
5.牛油果
牛油果纖維較高，有較高飽肚感，亦有助腸道蠕動。惟牛油果的脂肪及熱量較高，營養師建議一日吃不超過1/4個牛油果，一周可吃約4次。[詳情]
6.牛肋條
牛肋條是肉質較結實的部位，肉味濃，經長時間冷醃及燉煮後依然可以保持軟韌適中的口感，例如紅酒燉牛肉。[詳情]
7.花膠
花膠湯不少女士都喜愛。在中醫角度，花膠性甘味平，入肝腎經，有潤膚養顏、滋陰養血、滋養五臟及補腎益精的作用。中醫建議一星期食1至2次便足夠。[詳情]
8.茄子
茄子紫色外皮，含有大量花青素，有助抗氧化。茄子做法多變，易洗易煮，是常用食材。[詳情]
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9.帶子
帶子膽固醇及脂肪含量低，有豐富高質蛋白，可以偶爾代替肉類；帶子也含奧米加三脂肪酸及碘，碘主要用來製造甲狀腺荷爾蒙，有助胎兒及嬰孩腦部發展。[詳情]
10.鮑魚
鮑魚是不少人喜歡的貝類海產，無論是急凍鮑魚或罐頭鮑魚，烹煮都有技巧，否則肉質容易變硬。[詳情]
文：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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