好去處：食蟲植物展@香港公園　50種食蟲植物免費睇　周日導賞認識豬籠草

豬籠草、捕蠅草都是常見的食蟲植物，能夠捕捉昆蟲。香港公園即日至明年1月12日舉行食蟲植物專題展覽，讓市民近距離觀賞各種奇特的食蟲植物。

是次展覽展出約50個品種、逾500多株不同形態的食蟲植物，它們具備吸引、捕捉，並且將獵物分解和吸收養分的能力；按其捕獵方式、機能及技巧分為4大類：捕蠅草、豬籠草、毛氈苔和貍藻。展覽將介紹它們的生長特性和栽培要點，逢周日舉辦兩場導賞團，每場約1小時，加深大家對食蟲植物的認識。

食蟲植物展覽@香港公園

日期：即日至2020年1月12日

時間：上午9時至下午5時（免費入場）

地點：中環紅棉路19號香港公園 霍士傑溫室展覽廳

資料來源：政府新聞處、康文署

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