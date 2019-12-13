女中醫x師奶靚湯食譜：蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯 滋陰補虛

蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯，可連湯渣吃。（圖片由Bonnie Li提供）

蘋果潤肺養胃，喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li推介「蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯」，清甜又滋補。註冊中醫師葉麗斌表示，此湯養陰補虛，四季皆宜，特別適合秋冬乾燥時飲用，一星期可飲1至2次，身體虛弱者可飲2至3次。她提醒，患感冒及痛風患者不宜飲用，體質濕熱者亦不宜，因為滋補的湯水會令濕熱情況惡化。

蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯（6人分量）

材料：

蘋果 4個

響螺頭 3個（大）

鮮鮑魚 5個

雪蓮子 15g

豬腱 $90

蜜棗 3粒

乾瑤柱 6粒

薑 3片（汆水用）

葱 1小棵

燒酒 半湯匙

水 10碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）

製法：

1. 洗淨蘋果，毋須去皮，洗淨後去芯，切開4塊備用。

2. 雪蓮子、蜜棗洗淨後備用。乾瑤柱浸1小時備用。

3. 鮮鮑魚去殼，去內臟，洗淨備用。

4. 螺頭以舊牙刷洗擦乾淨，去除螺頭上的黑色硬塊。

5. 在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭、鮮鮑魚，大火汆水約2-3分鐘，先取出鮮鮑魚，然後以凍水過冷河，備用。螺頭繼續轉中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。

6. 豬腱洗淨後，汆水：煲滾水後放入豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。

7. 水滾後，除了乾瑤柱外，放入所有材料，再水滾後調細火，煲約1.5小時後，才加乾瑤柱煲約1小時即成。

師奶Bonnie Li貼士：

‧此湯水可連湯渣吃，包括鮮鮑魚、豬腱和螺頭。

‧若想更經濟實惠，可用瘦肉代替豬腱煲湯。

註冊中醫師葉麗斌貼士：

‧雪蓮子是皂角的果實胚仁，又稱為皂角仁、皂角米，辛溫無毒，有通便和血、潤腸止痢的作用；口感軟糯質黏，含豐富植物膠原， 有「植物燕窩」的美譽。

‧蘋果潤肺養胃，生津解渴，健脾止瀉；響螺頭滋陰潛陽，補益肝腎；鮮鮑魚滋陰，平肝補虛；乾瑤柱滋陰生津。

‧如用「急凍響螺頭」要用薑片汆水。如用「響螺頭乾」要預先一晚浸開再汆水。

‧患感冒時及痛風患者不宜服用。體質濕熱者不宜服用，滋補的湯水會令濕熱情況惡化。

編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com

‧雪耳椰子雞湯

‧鮮人參蟲草花烏雞湯

‧霸王花鴨腎無花果湯

‧鮑魚人參雞 另類足料「糯米雞」

‧紅棗杞子烏雞湯

‧花膠淮山雞腳湯

‧海底椰木瓜魚湯

‧羅漢果粟米柿餅湯

‧椰子雪耳紅蘿蔔粟米湯

【女中醫x師奶靚湯食譜】系列：link.mingpao.com/51381.htm

更多【食譜】：link.mingpao.com/48643.htm

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm