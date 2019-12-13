女中醫x師奶靚湯食譜：蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯 滋陰補虛
文章日期：2019年12月13日
蘋果潤肺養胃，喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li推介「蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯」，清甜又滋補。註冊中醫師葉麗斌表示，此湯養陰補虛，四季皆宜，特別適合秋冬乾燥時飲用，一星期可飲1至2次，身體虛弱者可飲2至3次。她提醒，患感冒及痛風患者不宜飲用，體質濕熱者亦不宜，因為滋補的湯水會令濕熱情況惡化。
蘋果鮑魚響螺煲雪蓮子湯（6人分量）
材料：
蘋果 4個
響螺頭 3個（大）
鮮鮑魚 5個
雪蓮子 15g
豬腱 $90
蜜棗 3粒
乾瑤柱 6粒
薑 3片（汆水用）
葱 1小棵
燒酒 半湯匙
水 10碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 洗淨蘋果，毋須去皮，洗淨後去芯，切開4塊備用。
2. 雪蓮子、蜜棗洗淨後備用。乾瑤柱浸1小時備用。
3. 鮮鮑魚去殼，去內臟，洗淨備用。
4. 螺頭以舊牙刷洗擦乾淨，去除螺頭上的黑色硬塊。
5. 在小湯煲煮水，水滾後放薑（去皮）、葱（洗淨切根，可打成小結）、燒酒、螺頭、鮮鮑魚，大火汆水約2-3分鐘，先取出鮮鮑魚，然後以凍水過冷河，備用。螺頭繼續轉中小火汆水約5分鐘，然後以凍水過冷河，螺頭一開二備用。
6. 豬腱洗淨後，汆水：煲滾水後放入豬腱，汆水約5分鐘，以凍水過冷河備用。
7. 水滾後，除了乾瑤柱外，放入所有材料，再水滾後調細火，煲約1.5小時後，才加乾瑤柱煲約1小時即成。
師奶Bonnie Li貼士：
‧此湯水可連湯渣吃，包括鮮鮑魚、豬腱和螺頭。
‧若想更經濟實惠，可用瘦肉代替豬腱煲湯。
註冊中醫師葉麗斌貼士：
‧雪蓮子是皂角的果實胚仁，又稱為皂角仁、皂角米，辛溫無毒，有通便和血、潤腸止痢的作用；口感軟糯質黏，含豐富植物膠原， 有「植物燕窩」的美譽。
‧蘋果潤肺養胃，生津解渴，健脾止瀉；響螺頭滋陰潛陽，補益肝腎；鮮鮑魚滋陰，平肝補虛；乾瑤柱滋陰生津。
‧如用「急凍響螺頭」要用薑片汆水。如用「響螺頭乾」要預先一晚浸開再汆水。
‧患感冒時及痛風患者不宜服用。體質濕熱者不宜服用，滋補的湯水會令濕熱情況惡化。
編輯：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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