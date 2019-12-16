選購抽油煙機留意抽油力　消委會提醒勿忽略排氣量·安裝高度·可拆清理組件

抽油煙機可以幫助煮食時減少油煙，以減少對室內空氣質素的負面影響。消費者委員會（消委會）測試15款抽油煙機，當中3款樣本通過全部安全測試項目，效能表現方面排氣量相差逾一倍。選購抽油煙機時，除了留意抽油能力，消委會提醒大家不要忽略以下3個事項。

抽油能力以外 抽油煙機選購3注意

1. 排氣量

選購抽油煙機時，部分人可能會根據產品網頁及宣傳單張上聲稱的排氣量作購買決定，但廠商測試產品排氣量所採用的標準或量度單位可能各有不同，例如有廠商採用歐洲EN標準量度，亦有廠商採用日本JIS標準或台灣CNS標準量度。另外，抽油煙機在實際操作時，排氣量亦會受排氣喉的長短、彎位多寡及出口是否當風等因素影響，例如較長或彎位較多的排氣喉阻力較大，或會導致排氣量降低。因此選購抽油煙機時不宜單憑產品聲稱的排氣量數值比較不同型號的排氣能力。

2. 安裝高度

抽油煙機需適當安裝，才能發揮最佳效能。根據IEC安全標準，抽油煙機機底與氣體煮食爐具頂部之間最少要距離65厘米，以防煮食時的高溫影響抽油煙機的安全操作；但安裝位置亦不能太高，以免影響抽吸效果；應依照製造商的指示安裝。因此選購時應考慮家居的空間，以及所選購抽油煙機的安裝高度是否乎合安全標準。

3. 可拆下清理組件

抽油煙機附有油杯及油煙過濾網等可拆下清理的組件，收集抽入機內的油煙。油煙愈容易被油杯及油煙過濾網等可拆下清理的組件收集，留在機身及排氣喉內的油煙便愈少，清理愈方便。因此選購時，可以選擇收集到較多油量的油杯及油煙過濾網等組件的抽油煙機，方便拆下清理。

資料來源：消委會第518期《選擇》月刊

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