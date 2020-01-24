OL閨蜜下午茶之選：Lancome X 金鐘AMMO　歎玫瑰主題下午茶獲贈護膚套裝

位於金鐘的AMMO餐廳與Lancome合作，即日起至2020年1月7日推出以玫瑰為主題的「Absolue Afternoon Tea Set」下午茶，鹹點有迷你和牛漢堡、烤煙熏箭魚意大利卷麵、鵝肝焦糖布甸和皇帝蟹牛油多士。甜點有Lancome玫瑰馬卡龍、朱古力紙杯蛋糕配雲呢拿罌粟籽牛油忌廉、黑加侖子白朱古力圓頂蛋糕、AMMO榛子朱古力慕絲蛋糕，以及英式鬆餅配凝脂忌廉及士多啤梨玫瑰果醬，隨餐可配「Rosemantic」Latte鮮奶咖啡、咖啡或茶一杯，加$68可配「The Rose Garden」雞尾酒或無酒精雞尾酒。

下午茶顧客可獲贈Lancome Absolue極緻完美修護系列體驗套裝1份（極緻完美玫瑰面霜（柔潤型）15ml、極緻完美玫瑰面霜（滋潤型）15ml、極緻完美玫瑰精華 5ml），數量有限，送完即止。

Lancome X AMMO Absolue Afternoon Tea Set

供應期：即日至2020年1月7日

供應時間：周一至周日 下午3時至6時

價錢：兩位$498（另收加一服務費）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心AMMO

查詢電話：2537 9888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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