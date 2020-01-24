聖誕好去處2019：港九新界聖誕影相熱點　小王子‧Line Friends‧Miffy兔‧Pikachu賀聖誕

【聖誕好去處2019】葵芳新都會廣場Fairy Christmas「聖誕奇蹟之森」（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】擁「泡」聖誕@YOHO MALL（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】青衣城 X Squly & Friends（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】上水彩園廣場及太和廣場 X STEAM 聖誕遊學團（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】天水圍T Town Giftmas 4.5米高聖誕老人空降 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】黃金海岸道館訓練營@黃金海岸（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】彈彈雲公園Puffy Park@荃灣愉景新城（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】東薈城 X Line Friends（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】俄羅斯方塊聖誕「落」滿紛@將軍澳新都城中心一期（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】Paddington英倫聖誕嘉年華@將軍澳中心（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】「布」置繽紛聖誕@將軍澳廣場 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】將軍澳東港城 X Little Twin Stars（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】冬日慶典@愉景灣 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】香港迪士尼A Disney Christmas（黃詠賢攝）

【聖誕好去處2019】ELEMENTS圓方 X 歐陸夢幻聖誕村 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】九龍城廣場 X 光影聖誕城 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】樂富廣場 X 玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art展 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】D2 Place X Doggi Doggi Galaxy飄雪漫遊 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】海綿寶寶海綿池@荷里活廣場 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】閃閃Glamping「型」聖誕@華懋集團商場（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】紅磡置富都會 X Sweet爆「熊」色聖誕 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】太子MOKO Xmas Musicland@MOKO新世紀廣場（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】尖沙咀中心及帝國中心 X 臨海巨型聖誕幕牆燈飾 （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】尖沙嘴LCX X Greenie & Elfie（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】經典歐陸聖誕市集@尖沙嘴Mira Place（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】3米高聖誕版小王子@尖沙嘴The ONE （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】聖誕海洋尋寶之旅@北角匯（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】首個emoji冬日小鎮@ac香港仔中心（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】希慎廣場 X A Joyful Christmas（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】灣仔The East X 電車聖誕展覽（圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】西寶城 X Miffy （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】銅鑼灣皇室堡 X My Little Pony （圖片由相關機構提供）

【聖誕好去處2019】港九新界聖誕好去處（黃詠賢攝／圖片由相關機構提供）

巨型聖誕樹、卡通裝置、夢幻燈飾進駐港九新界各大商場！以下搜羅各區聖誕靚景好去處，大家不妨相約閨蜜親朋好友打卡影靚相度佳節。

港島

【銅鑼灣】皇室堡 X My Little Pony [詳情]

【西環】西寶城 X Miffy [詳情]

【灣仔】The East X 電車聖誕展覽 [詳情]

【銅鑼灣】希慎廣場 X A Joyful Christmas [詳情]

【香港仔】首個emoji冬日小鎮@ac香港仔中心 [詳情]

【北角】聖誕海洋尋寶之旅@北角匯 [詳情]

九龍

【尖沙嘴】3米高聖誕版小王子@The ONE [詳情‧有片睇]

【尖沙嘴】經典歐陸聖誕市集@Mira Place [詳情]

【尖沙嘴】冬日萌寵激FUN天地@港景匯商場 [詳情]

【尖沙嘴】LCX X Greenie & Elfie [詳情]

【尖沙嘴】尖沙咀中心及帝國中心 X 臨海巨型聖誕幕牆燈飾 [詳情]

【旺角】迪士尼聖誕森林期間限定店@朗豪坊 [詳情]

【太子】Moko Xmas Musicland@MOKO新世紀廣場 [詳情]

【黃埔】黃埔新天地 X Where's Wally [詳情]

【紅磡】置富都會 X Sweet爆「熊」色聖誕 [詳情]

【鑽石山】海綿寶寶海綿池@荷里活廣場 [詳情]

【荔枝角】D2 Place X Doggi Doggi Galaxy飄雪漫遊 [詳情]

【樂富】樂富廣場 X 玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art展 [詳情]

【九龍城】九龍城廣場 X 光影聖誕城 [詳情]

新界

【東涌】東薈城 X Line Friends [詳情]

【大嶼山】A Disney Christmas@香港迪士尼 [詳情]

【大嶼山】昂坪360 X We Bare Bears [詳情]

【大嶼山】冬日慶典@愉景灣 [詳情]

【屯門】黃金海岸道館訓練營@黃金海岸 [詳情]

【屯門】屯門市廣場 X HelloKitty、Mullerchen [詳情]

【將軍澳】東港城 X Little Twin Stars [詳情]

【將軍澳】MCP新都城中心：冬日「影」畫館 [詳情]

【將軍澳】「布」置繽紛聖誕@將軍澳廣場 [詳情]

【將軍澳】Paddington英倫聖誕嘉年華@將軍澳中心 [詳情]

【將軍澳】俄羅斯方塊 聖誕「落」滿紛@新都城中心一期 [詳情]

【將軍澳‧沙田‧粉嶺】閃閃Glamping「型」聖誕@華懋集團商場 [詳情]

【荃灣】彈彈雲公園Puffy Park@愉景新城 [詳情]

【荃灣】冬日小鎮@荃灣廣場 [詳情]

【天水圍】T Town Giftmas 4.5米高聖誕老人空降 [詳情]

【上水/太和】彩園廣場及太和廣場 X STEAM 聖誕遊學團 [詳情]

【青衣】青衣城 X Squly & Friends [詳情]

【元朗】擁「泡」聖誕@YOHO MALL [詳情]

【葵芳】新都會廣場 Fairy Christmas「聖誕奇蹟之森」 [詳情]

編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com

【聖誕外遊篇】

日本聖誕燈飾2019：東京‧大阪‧神戶‧北海道·福岡·九州

韓國聖誕燈飾2019：首爾‧京畿道‧大邱 睇燈飾好去處

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