聖誕好去處2019：港九新界聖誕影相熱點 小王子‧Line Friends‧Miffy兔‧Pikachu賀聖誕
文章日期：2019年12月17日
巨型聖誕樹、卡通裝置、夢幻燈飾進駐港九新界各大商場！以下搜羅各區聖誕靚景好去處，大家不妨相約閨蜜親朋好友打卡影靚相度佳節。
港島
【銅鑼灣】皇室堡 X My Little Pony [詳情]
【西環】西寶城 X Miffy [詳情]
【灣仔】The East X 電車聖誕展覽 [詳情]
【銅鑼灣】希慎廣場 X A Joyful Christmas [詳情]
【香港仔】首個emoji冬日小鎮@ac香港仔中心 [詳情]
【北角】聖誕海洋尋寶之旅@北角匯 [詳情]
九龍
【尖沙嘴】3米高聖誕版小王子@The ONE [詳情‧有片睇]
【尖沙嘴】經典歐陸聖誕市集@Mira Place [詳情]
【尖沙嘴】冬日萌寵激FUN天地@港景匯商場 [詳情]
【尖沙嘴】LCX X Greenie & Elfie [詳情]
【尖沙嘴】尖沙咀中心及帝國中心 X 臨海巨型聖誕幕牆燈飾 [詳情]
【旺角】迪士尼聖誕森林期間限定店@朗豪坊 [詳情]
【太子】Moko Xmas Musicland@MOKO新世紀廣場 [詳情]
【黃埔】黃埔新天地 X Where's Wally [詳情]
【紅磡】置富都會 X Sweet爆「熊」色聖誕 [詳情]
【鑽石山】海綿寶寶海綿池@荷里活廣場 [詳情]
【荔枝角】D2 Place X Doggi Doggi Galaxy飄雪漫遊 [詳情]
【樂富】樂富廣場 X 玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art展 [詳情]
【九龍城】九龍城廣場 X 光影聖誕城 [詳情]
新界
【東涌】東薈城 X Line Friends [詳情]
【大嶼山】A Disney Christmas@香港迪士尼 [詳情]
【大嶼山】昂坪360 X We Bare Bears [詳情]
【大嶼山】冬日慶典@愉景灣 [詳情]
【屯門】黃金海岸道館訓練營@黃金海岸 [詳情]
【屯門】屯門市廣場 X HelloKitty、Mullerchen [詳情]
【將軍澳】東港城 X Little Twin Stars [詳情]
【將軍澳】MCP新都城中心：冬日「影」畫館 [詳情]
【將軍澳】「布」置繽紛聖誕@將軍澳廣場 [詳情]
【將軍澳】Paddington英倫聖誕嘉年華@將軍澳中心 [詳情]
【將軍澳】俄羅斯方塊 聖誕「落」滿紛@新都城中心一期 [詳情]
【將軍澳‧沙田‧粉嶺】閃閃Glamping「型」聖誕@華懋集團商場 [詳情]
【荃灣】彈彈雲公園Puffy Park@愉景新城 [詳情]
【荃灣】冬日小鎮@荃灣廣場 [詳情]
【天水圍】T Town Giftmas 4.5米高聖誕老人空降 [詳情]
【上水/太和】彩園廣場及太和廣場 X STEAM 聖誕遊學團 [詳情]
【青衣】青衣城 X Squly & Friends [詳情]
【元朗】擁「泡」聖誕@YOHO MALL [詳情]
【葵芳】新都會廣場 Fairy Christmas「聖誕奇蹟之森」 [詳情]
編輯：Janice Hui yhhui@mingpao.com
【聖誕外遊篇】
聖誕好去處：link.mingpao.com/56214.htm
更多好去處：link.mingpao.com/47807.htm
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm