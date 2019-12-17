米芝蓮2020：21間街頭小食推介 椰小盅唯一新上榜
文章日期：2019年12月17日
《米芝蓮指南香港澳門2020》出爐，推介21間街頭小食店，遍布港九新界，價格親民，位於太子的燉湯專門店「椰小盅」是唯一新上榜，大家不妨試試！
2020年米芝蓮推介21街頭小食
港島
灣仔：強記美食
北角：麥記美食
九龍
太子：椰小盅
旺角：奇趣餅家
尖沙嘴：媽咪雞蛋仔
尖沙嘴：Owl's
尖沙嘴：榴槤樂園
尖沙嘴：第三代肥仔
佐敦：佳佳甜品
佐敦：十八座狗仔粉
深水埗：公和荳品廠
深水埗：合益泰小食
深水埗：坤記糕品
深水埗：文記車仔麵
新蒲崗：豆漿大王
新界
元朗：Fork Eat
元朗：蘇記燉蛋
荃灣：千色車仔麵
資料來源：米芝蓮指南
整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com
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