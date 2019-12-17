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米芝蓮2020：21間街頭小食推介 椰小盅唯一新上榜

文章日期：2019年12月17日

米芝蓮指南香港澳門2020》出爐，推介21間街頭小食店，遍布港九新界，價格親民，位於太子的燉湯專門店「椰小盅」是唯一新上榜，大家不妨試試！

2020年米芝蓮推介21街頭小食

港島

灣仔：The Butchers Club

灣仔：Kelly's Cape Bop

灣仔：強記美食

北角：麥記美食

九龍

太子：椰小盅

旺角：Joyful Dessert House

旺角：奇趣餅家

尖沙嘴：媽咪雞蛋仔

尖沙嘴：Owl's

尖沙嘴：榴槤樂園

尖沙嘴：第三代肥仔

佐敦：佳佳甜品

佐敦：十八座狗仔粉

深水埗：公和荳品廠

深水埗：合益泰小食

深水埗：坤記糕品

深水埗：文記車仔麵

新蒲崗：豆漿大王

新界

元朗：Fork Eat

元朗：蘇記燉蛋

荃灣：千色車仔麵

資料來源：米芝蓮指南

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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