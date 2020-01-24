好去處：Banksy香港展覽「天才或破壞王？」 首展《女童與氣球》絲網版畫逾70件作品

Banksy「天才或破壞王？」展覽將由12月20日開始於九龍灣富通中心舉行，當中包括首次於香港公開展出的《女孩與氣球》的絲網版畫。（Banksy: Genius or Vandal Exhibition - Hong Kong facebook圖片）

「Banksy——天才或破壞王？」香港首個大型作品展覽將於12月20日起於九龍灣富通中心舉行，展出英國藝術家班克西（Banksy）約70多件作品。不論是原創塗鴉、雕塑、裝置、影像，還是攝影作品均是首次於香港公開展出，作品均來自於國際私人收藏，其中包括在藝術界引起嘩然的作品——《女孩與氣球》的絲網版畫，這亦是最接近藝術家本人於拍賣現場史無前例地摧毀的版本。

Banksy這位當代藝術家的真實身分一直是個謎，這次展覽與以往的展覽一樣，同樣非藝術家本人所授權，充滿神秘感。展覽入口將設有影音裝置，播放有關藝術家的線索，以及特寫一些重要作品，讓觀眾透過作品增加對藝術家的了解。

Banksy「天才或破壞王？」展覽@九龍灣

日期：2019年12月20日至2020年3月1日

時間：上午11時至晚上8時

＊最後入場時間為閉館前一小時

標準票價：周一至周五 $200，周末、周日及公眾假期 $230 (現場購票)

詳情：banksyexhibitionhk.com

地址：九龍灣常悅道18號富通中心1樓PORTAL 6311

整理：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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