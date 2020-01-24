米芝蓮2020：香港51間一星餐廳完整名單 8家$500以下食店推介
文章日期：2019年12月18日
《米芝蓮指南香港澳門2020》昨天公布上榜名單，除了21間街頭小食成為平民最愛，51間一星餐廳中的價格親民食店也成為焦點。網編精選8間$500以下讓味蕾感受米芝蓮滋味的一星食店，另外附上51間香港一星餐廳的完整名單，方便大家到各區搵食。
8家$500以下體驗米芝蓮一星餐廳
‧添好運（深水埗）
賣點：老闆跳出五星級酒店白手起家，堅守廣東點心即叫即整、新鮮熱辣的傳統做點心傳統，愛選址人口稠密老區開店，被譽為最便宜的米芝蓮星級餐廳。
推介：蝦餃、酥皮焗叉燒包、陳皮牛肉球
價錢：$30-$50
地址：深水埗福榮街9-11號地舖
‧甘牌燒鵝
賣點：由「鏞記」第三代甘崇轅自立門戶創業，開店四個月極速「摘星」。秉持家傳秘方炮製燒鵝，同時供應滷水食品。店面較小僅30座位，店外常見人龍。
推介：燒鵝、燒乳豬、鵝頭及鵝紅
價錢：$64-$200
地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖
‧一樂燒鵝
賣點：冰室起家至70年代轉營燒臘飯店，老闆父親據指曾跟李曾超群的烹飪班學藝。堅持炭爐燒製，每次只燒十隻，中環店更是明星及大法官的外賣食堂。
推介：招牌燒鵝、燒腩仔、玫瑰油雞
價錢：$70-$360
地址：中環士丹利街34-38號地舖
‧何洪記（銅鑼灣）
賣點：40年代起家灣仔粥麵店，現已傳至第三代。雲吞麵及粥品皆出色，乾炒牛河更被美食家蔡瀾譽為「全香港最好吃」，現時更供應傳統點心及粵式小炒。
推介：鮮蝦雲吞麵、乾炒牛河
價錢：$100-$200
地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖
‧蘇浙滙（灣仔）
賣點：以時尚包裝演繹傳統上海菜，外形精緻，每季更換時令菜單。餐廳為上海著名餐飲集團的首家香港分店，樓底特高，吊燈氣派非凡。
推介：清蒸鰣魚、樟茶鴨、清炒河蝦仁
價錢：$200-$400
地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心地下G3-4舖
‧六福菜館
賣點：位處西貢海鮮餐廳一帶的後街三層村屋內，店外沒有游水海鮮魚缸，卻憑艇家每日直送漁獲，以及烹調海鮮功力取勝，其他傳統粵式小菜亦見出色。
推介：金湯魚蓉羹、椒鹽瀨尿蝦、鹽水蒸西貢魚仔、椒鹽奇脆豆腐
價錢：$200-$500
地址：西貢市場街49號地舖
‧彭慶記
賣點：跑馬地的明星飯堂，連續八年獲得米芝蓮一星榮譽，老闆生於斯長於斯，每天親自採購食材，深信好菜自會吸引回頭客。
推介：缽仔焗魚腸、生炒糯米飯、太史五蛇羹、薑葱魚鏢煲
價錢：$250-$500
地址：跑馬地奕蔭街25號地舖
‧浙江軒
賣點；由香港浙江省同鄉會聯合會經營，本為同鄉聚腳之地，亦為推廣淮揚飲食，最後集結了政商名人和眾明星成為捧場客。採用上等食材烹調傳統浙江菜及上海菜，店內更設素菜餐單。
推介：長江燻魚、苔條蝦仁、清蒸鰣魚
價錢：$200-$500
地址：灣仔駱克道300-306號僑阜商業大廈1-3樓
米芝蓮2020年香港一星餐廳完整名單
11間新上榜或重新上榜一星餐廳
1.中環：Aaharn／泰國菜／$198-$800（新上榜）
2.中環：Louise／時尚法國菜／$480-$1400（新上榜）
3.中環：Ryota Kappou Modern／日本菜／$580-$2080 （新上榜）
4.中環：Zest by Konishi／時尚法國菜／$380-$1380（新上榜）
5.灣仔：留園雅敘／滬菜／$200-$750（重新上榜）
6.灣仔：潤／粵菜／$300-$1000（新上榜）
7.灣仔：福臨門（灣仔）／粵菜／$300-$2000（重新上榜）
8.灣仔：L'Envol／時尚法國菜／$598-$2588（新上榜）
9.金鐘：珀翠／法國菜／$528-$2600（重新上榜）
10.銅鑼灣：Roganic／時尚歐陸菜／$280-$1480（新上榜）
11.尖沙嘴：吉地士／法國菜／$628-$3000（重新上榜）
其餘40家上榜一星餐廳
12. 尖沙嘴：阿一海景飯店（尖沙嘴）／粵菜／$300-$2200
13. 尖沙嘴：Épure／時尚法國菜／$398-$2588
14. 尖沙嘴：富豪／粵菜／$300-$1500
15. 尖沙嘴：御寶軒（尖沙嘴）／粵菜／$200-$1000
16. 尖沙嘴：Rech／海鮮／$488-$1288
17. 尖沙嘴：香宮／粵菜／$350-$1000
18. 尖沙嘴：嘉麟樓／粵菜／$400-$2188
19. 尖沙嘴：Tosca di Angelo／意大利菜／$448-$1998
20. 尖沙嘴：欣圖軒／粵菜／$400-$2688
21. 尖沙嘴：夜上海／滬菜／$200-$700
22. 中環：Arcane／時尚歐陸菜／$438-$1000
23. 中環：Beefbar／扒房／$320-$1500
24. 中環：Belon／時尚法國菜／$488-$1688
25. 中環：名人坊／粵菜／$200-$1000
26. 中環：都爹利會館／粤菜／$450-$1480
27. 中環：國福樓／粵菜／$400-$2000
28. 中環：文華廳／粵菜／$500-$1600
29. 中環：文華扒房+酒吧／時尚歐陸菜／$598-$3288
30. 中環：New Punjab Club／印度菜／$300-$800
31. 中環：Octavium／意大利菜／$480-$1700
32. 中環：VEA／創新菜／$1680
33. 中環：一樂燒鵝／燒味／$70-$360
34. 上環：Sushi Wadatsumi／壽司／$480-$2800
35. 上環：Tate／創新菜／$1680
36. 金鐘：夏宮／粵菜／$350-$1500
37. 灣仔：蘇浙滙（灣仔）／滬菜／$200-$400
38. 灣仔：Kaiseki Den by Saotome／日本菜／$2380-$2980
39. 灣仔：甘牌燒鵝／燒味／$64-$200
40. 灣仔：Takumi by Daisuke Mori／創新菜／$2080
41. 灣仔：新榮記／台州菜／$500-$1000
42. 灣仔：浙江軒／浙江菜／$200-$500
43.銅鑼灣：何洪記（銅鑼灣）／粥麵／$100-$200
44. 跑馬地：彭慶記／粵菜／$250-$500
45. 大坑：鐵板燒．鑄 ／鐵板燒／$320-$2000
46. 佐敦：逸東軒 ／粵菜／$288-$1000
47. 深水埗：添好運（深水埗）／點心／$30-$50
48. 旺角：明閣／粵菜／$350-$1400
49. 旺角：利苑酒家（旺角）／粵菜／$150-$850
50. 觀塘：利苑酒家（觀塘） ／粵菜／$150-$800
51. 西貢：六福菜館／粵菜／$200-$500
資料來源：米芝蓮指南
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