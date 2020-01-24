米芝蓮2020：香港51間一星餐廳完整名單　8家$500以下食店推介

《米芝蓮指南香港澳門2020》公布上榜名單，其中何洪記（銅鑼灣）、甘牌燒鵝、浙江軒均獲得一星榮譽。圖為三間食店的菜式。（資料圖片）

《米芝蓮指南香港澳門2020》昨天公布上榜名單，除了21間街頭小食成為平民最愛，51間一星餐廳中的價格親民食店也成為焦點。網編精選8間$500以下讓味蕾感受米芝蓮滋味的一星食店，另外附上51間香港一星餐廳的完整名單，方便大家到各區搵食。

8家$500以下體驗米芝蓮一星餐廳

‧添好運（深水埗）

賣點：老闆跳出五星級酒店白手起家，堅守廣東點心即叫即整、新鮮熱辣的傳統做點心傳統，愛選址人口稠密老區開店，被譽為最便宜的米芝蓮星級餐廳。

推介：蝦餃、酥皮焗叉燒包、陳皮牛肉球

價錢：$30-$50

地址：深水埗福榮街9-11號地舖

‧ 甘牌燒鵝

賣點：由「鏞記」第三代甘崇轅自立門戶創業，開店四個月極速「摘星」。秉持家傳秘方炮製燒鵝，同時供應滷水食品。店面較小僅30座位，店外常見人龍。

推介：燒鵝、燒乳豬、鵝頭及鵝紅

價錢：$64-$200

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

‧一樂燒鵝

賣點：冰室起家至70年代轉營燒臘飯店，老闆父親據指曾跟李曾超群的烹飪班學藝。堅持炭爐燒製，每次只燒十隻，中環店更是明星及大法官的外賣食堂。

推介：招牌燒鵝、燒腩仔、玫瑰油雞

價錢：$70-$360

地址：中環士丹利街34-38號地舖

‧何洪記（銅鑼灣）

賣點：40年代起家灣仔粥麵店，現已傳至第三代。雲吞麵及粥品皆出色，乾炒牛河更被美食家蔡瀾譽為「全香港最好吃」，現時更供應傳統點心及粵式小炒。

推介：鮮蝦雲吞麵、乾炒牛河

價錢：$100-$200

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖

‧蘇浙滙（灣仔）

賣點：以時尚包裝演繹傳統上海菜，外形精緻，每季更換時令菜單。餐廳為上海著名餐飲集團的首家香港分店，樓底特高，吊燈氣派非凡。

推介：清蒸鰣魚、樟茶鴨、清炒河蝦仁

價錢：$200-$400

地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心地下G3-4舖

‧六福菜館

賣點：位處西貢海鮮餐廳一帶的後街三層村屋內，店外沒有游水海鮮魚缸，卻憑艇家每日直送漁獲，以及烹調海鮮功力取勝，其他傳統粵式小菜亦見出色。

推介：金湯魚蓉羹、椒鹽瀨尿蝦、鹽水蒸西貢魚仔、椒鹽奇脆豆腐

價錢：$200-$500

地址：西貢市場街49號地舖

‧ 彭慶記

賣點：跑馬地的明星飯堂，連續八年獲得米芝蓮一星榮譽，老闆生於斯長於斯，每天親自採購食材，深信好菜自會吸引回頭客。

推介：缽仔焗魚腸、生炒糯米飯、太史五蛇羹、薑葱魚鏢煲

價錢：$250-$500

地址：跑馬地奕蔭街25號地舖

‧ 浙江軒

賣點；由香港浙江省同鄉會聯合會經營，本為同鄉聚腳之地，亦為推廣淮揚飲食，最後集結了政商名人和眾明星成為捧場客。採用上等食材烹調傳統浙江菜及上海菜，店內更設素菜餐單。

推介：長江燻魚、苔條蝦仁、清蒸鰣魚

價錢：$200-$500

地址：灣仔駱克道300-306號僑阜商業大廈1-3樓

米芝蓮2020年香港一星餐廳完整名單

11間新上榜或重新上榜一星餐廳

1.中環：Aaharn／泰國菜／$198-$800（新上榜）

2.中環：Louise／時尚法國菜／$480-$1400（新上榜）

3.中環：Ryota Kappou Modern／日本菜／$580-$2080 （新上榜）

4.中環：Zest by Konishi／時尚法國菜／$380-$1380（新上榜）

5.灣仔：留園雅敘／滬菜／$200-$750（重新上榜）

6.灣仔：潤／粵菜／$300-$1000（新上榜）

7.灣仔：福臨門（灣仔）／粵菜／$300-$2000（重新上榜）

8.灣仔：L'Envol／時尚法國菜／$598-$2588（新上榜）

9.金鐘：珀翠／法國菜／$528-$2600（重新上榜）

10.銅鑼灣：Roganic／時尚歐陸菜／$280-$1480（新上榜）

11.尖沙嘴：吉地士／法國菜／$628-$3000（重新上榜）

其餘40家上榜一星餐廳

12. 尖沙嘴：阿一海景飯店（尖沙嘴）／粵菜／$300-$2200

13. 尖沙嘴：Épure／時尚法國菜／$398-$2588

14. 尖沙嘴：富豪／粵菜／$300-$1500

15. 尖沙嘴：御寶軒（尖沙嘴）／粵菜／$200-$1000

16. 尖沙嘴：Rech／海鮮／$488-$1288

17. 尖沙嘴：香宮／粵菜／$350-$1000

18. 尖沙嘴：嘉麟樓／粵菜／$400-$2188

19. 尖沙嘴：Tosca di Angelo／意大利菜／$448-$1998

20. 尖沙嘴：欣圖軒／粵菜／$400-$2688

21. 尖沙嘴：夜上海／滬菜／$200-$700

22. 中環：Arcane／時尚歐陸菜／$438-$1000

23. 中環：Beefbar／扒房／$320-$1500

24. 中環：Belon／時尚法國菜／$488-$1688

25. 中環：名人坊／粵菜／$200-$1000

26. 中環：都爹利會館／粤菜／$450-$1480

27. 中環：國福樓／粵菜／$400-$2000

28. 中環：文華廳／粵菜／$500-$1600

29. 中環：文華扒房+酒吧／時尚歐陸菜／$598-$3288

30. 中環：New Punjab Club／印度菜／$300-$800

31. 中環：Octavium／意大利菜／$480-$1700

32. 中環：VEA／創新菜／$1680

33. 中環：一樂燒鵝／燒味／$70-$360

34. 上環：Sushi Wadatsumi／壽司／$480-$2800

35. 上環：Tate／創新菜／$1680

36. 金鐘：夏宮／粵菜／$350-$1500

37. 灣仔：蘇浙滙（灣仔）／滬菜／$200-$400

38. 灣仔：Kaiseki Den by Saotome／日本菜／$2380-$2980

39. 灣仔：甘牌燒鵝／燒味／$64-$200

40. 灣仔：Takumi by Daisuke Mori／創新菜／$2080

41. 灣仔：新榮記／台州菜／$500-$1000

42. 灣仔：浙江軒／浙江菜／$200-$500

43.銅鑼灣：何洪記（銅鑼灣）／粥麵／$100-$200

44. 跑馬地：彭慶記／粵菜／$250-$500

45. 大坑：鐵板燒．鑄 ／鐵板燒／$320-$2000

46. 佐敦：逸東軒 ／粵菜／$288-$1000

47. 深水埗：添好運（深水埗）／點心／$30-$50

48. 旺角：明閣／粵菜／$350-$1400

49. 旺角：利苑酒家（旺角）／粵菜／$150-$850

50. 觀塘：利苑酒家（觀塘） ／粵菜／$150-$800

51. 西貢：六福菜館／粵菜／$200-$500

資料來源：米芝蓮指南

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