聖誕扮靚攻略：聖誕派對妝 楓葉色調打造暖和feel·閃粉添派對感覺
文章日期：2019年12月19日
聖誕節快到，女士們想化靚妝出席聖誕派對？Joman Wedding化妝師Kelly Lai分享聖誕派對妝，此妝容主色調為浪漫楓葉色調的橙啡色，幫助帶出暖和的聖誕氣氛，加上閃粉就更有節日或派對感覺。Kelly提醒，此妝容強調眼妝及唇妝，建議選用淡色胭脂，打造聖誕派對look。
聖誕派對妝
底妝：打造妝感輕盈自然的底妝。
眼妝：
1. 以淡香檳色眼影塗抹整個眼窩打底。
2. 在眼頭至眼瞼中央掃上橙色眼影，顏色着重於眼頭和眼瞼中央。
3. 用啡色眼影塗抹在眼尾上下三分之一位置，融合橙色眼影，塑造漸變效果。
4. 以珠光閃粉塗抹在上眼瞼中間位置作提亮，打造閃爍效果。
5. 以黑色眼線筆勾勒精細眼線，加強眼睛深邃感。
唇妝：可用鮮艷的橙紅色調唇膏，以配合整體妝容。Kelly表示，可因應不同衣著或接受程度，配合啡紅色唇妝。
文：何芍盈 cyho01@mingpao.com（圖片由Joman Wedding提供）
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