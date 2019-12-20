冬至營養師食譜：桂花番薯湯圓 X 杞子桂圓湯

註冊營養師黃穎琳（圖片由受訪者提供）

冬至吃湯圓想食得健康，註冊營養師黃穎琳介紹桂花番薯湯圓食譜，低脂少甜，亦可選用杞子桂圓湯配番薯湯圓，大家不妨試試。（資料圖片）

冬至吃湯圓，註冊營養師黃穎琳分享桂花番薯湯圓食譜，低脂少甜，亦可選用杞子桂圓湯配番薯湯圓，美味又暖身，大家不妨試試。

冬至食譜‧ 桂花番薯湯圓

材料：（4至6人分量）

番薯 160克

糯米粉 120克

桂花 10克

生薑 3至4片

水 約100ml（用作揉糯米粉糰）

水 4碗（用作桂花湯）

製法：

1. 番薯洗淨切片，蒸15分鐘至軟身後，去皮再用叉壓成蓉，備用。

2. 用水開糯米粉，逐次逐少加水，輕力搓揉糯米粉糰至表面光滑及不黏手。

3. 將糯米糰分成小份，輕輕壓平成圓形，放入番薯餡，搓至糯米粉糰密封包裹番薯餡，備用。

4. 燒熱兩鍋滾水，第一鍋水滾後，放入桂花及薑片。

5. 第二鍋水滾後，放入湯圓煮至湯圓浮面，撈起。

6. 將湯圓放入第一鍋桂花湯中，略煮片刻，撈起。

7. 食前可加入適量代糖調味，即成。

【整湯圓貼士】搓揉糯米粉糰時，宜搓至表面光滑、不黏手，避免湯圓太乾裂開或太濕。

冬至食譜‧杞子桂圓湯

材料：

杞子 3湯匙

桂圓 12粒

薑片 4至5片

水 4碗

製法：

1. 杞子及桂圓先用水浸一浸，洗乾淨。

2. 所有材料連同4碗清水，煮10分鐘即成。

3. 食前可加入適量代糖調味。

文：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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