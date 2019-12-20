冬至營養師食譜：桂花番薯湯圓 X 杞子桂圓湯
文章日期：2019年12月20日
冬至吃湯圓，註冊營養師黃穎琳分享桂花番薯湯圓食譜，低脂少甜，亦可選用杞子桂圓湯配番薯湯圓，美味又暖身，大家不妨試試。
冬至食譜‧桂花番薯湯圓
材料：（4至6人分量）
番薯 160克
糯米粉 120克
桂花 10克
生薑 3至4片
水 約100ml（用作揉糯米粉糰）
水 4碗（用作桂花湯）
製法：
1. 番薯洗淨切片，蒸15分鐘至軟身後，去皮再用叉壓成蓉，備用。
2. 用水開糯米粉，逐次逐少加水，輕力搓揉糯米粉糰至表面光滑及不黏手。
3. 將糯米糰分成小份，輕輕壓平成圓形，放入番薯餡，搓至糯米粉糰密封包裹番薯餡，備用。
4. 燒熱兩鍋滾水，第一鍋水滾後，放入桂花及薑片。
5. 第二鍋水滾後，放入湯圓煮至湯圓浮面，撈起。
6. 將湯圓放入第一鍋桂花湯中，略煮片刻，撈起。
7. 食前可加入適量代糖調味，即成。
【整湯圓貼士】搓揉糯米粉糰時，宜搓至表面光滑、不黏手，避免湯圓太乾裂開或太濕。
冬至食譜‧杞子桂圓湯
材料：
杞子 3湯匙
桂圓 12粒
薑片 4至5片
水 4碗
製法：
1. 杞子及桂圓先用水浸一浸，洗乾淨。
2. 所有材料連同4碗清水，煮10分鐘即成。
3. 食前可加入適量代糖調味。
文：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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