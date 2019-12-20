Banksy《女孩與氣球》絲網版畫「重現」 Banksy香港展覽精選5作品

「Banksy——天才或破壞王？」香港首個展覽即日起至明年3月1日在九龍灣舉行，展出Banksy約70多件作品，其中包括《女孩與氣球》的絲網版畫仿製版。（圖片由相關機構提供）

英國藝術家班克西（Banksy）的作品一向充滿反諷的意味，內容觸及多個全球議題，例如反戰、反消費主義等。「Banksy——天才或破壞王？」香港首個展覽即日至明年3月在九龍灣舉行，展出Banksy約70多件作品，這次展覽與Banksy其他世界展覽一樣，同樣非Banksy授權，作品來自國際私人收藏。網編精選展覽中5幅Banksy名作：包括《女孩與氣球》的絲網版畫仿製版、《微笑警察》、《退化國會》、《愛在空氣中》和《燃燒彈》，讓大家了解Banksy的藝術世界。

‧女孩與氣球 Girl with Balloon

2018年10月在英國倫敦蘇富比拍賣會上以104.2萬鎊（約1070萬港元）成交後，畫作隨即被畫框內的碎紙機碎掉一半，被形容是行為藝術。此作品最初是在2002年於滑鐵盧橋上出現，2014起Banksy開始出售此畫作的印刷版畫，聲援敘利亞人權活動「#withSyria」。今次展覽「重現」的展品是《女孩與氣球》絲網版畫仿製版。

‧退化國會 Devolved Parliament

今年10月在英國倫敦蘇富比拍賣會上以980萬鎊（約9500萬港元）高價成交，打破其作品拍賣的最高紀錄。這幅2009年繪成的畫作，以猩猩取代英國國會下議院的議員，神情認真地討論。不少評論家將畫作與英國下議院在脫歐問題方面膠着多年的情况相提並論。

‧微笑警察 Flying Copper

2003年發布的《微笑警察》，是Banksy藝涯早期所完成的經典意象，描繪一名全副軍裝的警察，黃色的臉孔帶着幸福微笑，形成強烈的對比。

‧燃燒彈 Napalm

Banksy2004年作品，以美國攝影師黃幼公的越戰作品《燃燒彈女孩》潘金福為主角，畫中的她被迪士尼的米奇老鼠和麥當勞叔叔牽手同行。米奇老鼠和麥當勞叔叔的笑容與燃燒彈女孩的驚慌扭曲，格格不入。他們是在拯救她的生命還是在指引她走向命運？

‧愛在空氣中 Love Is In The Air (Flower Thrower)

《愛在空氣中》又名《鮮花投擲者》，首次出現在2003年的耶路撒冷，是巴勒斯坦與以色列分隔的760公里長隔離圍牆上的塗鴉作品。《愛在空氣中》描繪了一個年輕人，他穿着黑色衣服，戴着棒球帽和以黑布遮住了臉的下半部分，投擲鮮花。

Banksy「天才或破壞王？」展覽@九龍灣

日期及時間：即日至2020年3月1日 上午11時至晚上8時

地點：九龍灣常悅道18號富通中心1樓 PORTAL 6311

票價及詳情：banksyexhibitionhk.com

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