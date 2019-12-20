歐洲王室迎聖誕：瑞典小公主小王子訪教堂聽故事　丹麥王儲一家裝飾聖誕樹

【歐洲王室迎聖誕】比利時王室在Instagram發放國王菲利普（中）、王后瑪蒂爾德（後排左二）與4名子女Elisabeth公主、Gabriel王子、Emmanuel王子、Eleonore公主的合照。（belgianroyalpalace instagram圖片）

【歐洲王室迎聖誕】挪威王室發放國王哈拉爾五世（前排左）與王后索尼婭（前排右）、王儲哈康（後排右二）與妻子梅特瑪麗（後排左）及其子女Ingrid Alexandra公主（後排左二）和Sverre Magnus王子（後排右）在王宮拍攝的聖誕家庭照。（法新社）

【歐洲王室迎聖誕】挪威國王一家欣賞由幼稚園學生製作的薑餅屋，三代同堂迎接聖誕，樂也融融。 （法新社）

【歐洲王室迎聖誕】挪威王室發放國王哈拉爾五世（前排左）與王后索尼婭（前排右）、王儲哈康（後排右二）與妻子梅特瑪麗（後排左）及其子女Ingrid Alexandra公主（後排右二）和Sverre Magnus王子（後排右）在王宮拍攝的聖誕家庭照。（法新社）

【歐洲王室迎聖誕】丹麥王儲弗雷德里克一家到馬房照顧馬兒及裝飾佈置，一起品嘗點心。（Det danske kongehus facebook影片截圖）

【歐洲王室迎聖誕】瑞典女王儲維多利亞公主與夫婿Prince Daniel，於周三（18日）帶同兒子奧斯卡小王子接收瑞典農業科學大學贈送的聖誕樹。（Kungahuset facebook影片截圖）

【歐洲王室迎聖誕】瑞典女王儲維多利亞公主（後排左）與夫婿Prince Daniel（後排右）、女兒愛絲黛小公主（前排右）及兒子奧斯卡小王子（前排左）參觀斯德哥爾摩一所教堂。（kungahuset.se網站圖片）

聖誕節將至，歐洲各國王室迎接聖誕。瑞典女王儲維多利亞公主一家四口參觀教堂（右圖）；丹麥王儲一家則裝飾聖誕樹（左圖），氣氛融洽。（kongehuset.dk網站截圖／kungahuset.se網站圖片）

聖誕節即將來臨，歐洲多國王室迎接聖誕，享受天倫之樂。

瑞典王室

瑞典女王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）與夫婿Prince Daniel、女兒愛絲黛小公主（Princess Estelle）及兒子奧斯卡小王子（Prince Oscar）一家四口參觀斯德哥爾摩一所教堂，牧師向小公主小王子講解聖經故事。瑞典王室昨日（19日）發放相關影片，氣氛和諧溫馨。

在周三（18日），維多利亞公主與夫婿Prince Daniel帶同兒子奧斯卡小王子接收瑞典農業科學大學送贈的聖誕樹，奧斯卡小王子表現興奮，主動與工作人員握手，又拿起小樹，十分可愛。

丹麥王室

丹麥王儲弗雷德里克（Prince Frederik）、儲妃瑪麗（Princess Mary）與4名子女Christian王子、Isabella公主、Vincent王子、Josephine公主一起到馬房照顧馬兒及裝飾佈置。丹麥王室日前在facebook發放短片，王儲一家協力裝飾聖誕樹，品嘗點心，和諧歡樂。

挪威王室

挪威王室發放王室聖誕家庭照，國王哈拉爾五世（Harald V）與王后索尼婭（Sonja）、王儲哈康（Crown Prince Haakon）伉儷及其子女Ingrid Alexandra公主、Sverre Magnus王子在王宮的聖誕樹前合照，各人笑容滿面，有講有笑，三代同堂樂也融融。

比利時王室

比利時王室facebook發布國王菲利普（King Philippe）、王后瑪蒂爾德（Queen Mathilde）與4名子女Elisabeth公主、Gabriel王子、Emmanuel王子、Eleonore公主出席聖誕音樂會的照片，各人盛裝打扮，充滿節日氣氛。

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