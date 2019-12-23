Green Monday食譜：螞蟻上樹聖誕白雪版

【Green Monday食譜：聖誕白雪版螞蟻上樹】材料：新豬肉、純素巴馬臣芝士碎、韓國粉絲（圖片由蕭欣浩提供）

【Green Monday食譜：聖誕白雪版螞蟻上樹】炒肉碎勿用大火，會增加推成肉碎的難度。（圖片由蕭欣浩提供）

「螞蟻上樹」聖誕白雪版，美味又應節。（圖片由蕭欣浩提供／明報製圖）

螞蟻上樹這個家常菜式經典又惹味。聖誕節臨近，嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩博士分享「螞蟻上樹聖誕白雪版」素食譜，有別一般製法，加入巴馬臣芝士碎和燕麥奶，讓味道更為突出，色彩更夢幻。

螞蟻上樹聖誕白雪版

材料：（2至3人分量）

新豬肉 115克

純素巴馬臣芝士碎 45克（約3湯匙）

韓國粉絲 150克

罐頭雜豆 150克

燕麥奶 250毫升（約1杯）

可煎煮橄欖油 適量

糖 適量

鹽 適量

雜香草 適量

製法：

1.打開罐頭雜豆，沖水備用。

2.高身煲煮滾水，放入韓國粉絲煮6至8分鐘，或至粉絲煮軟後隔水，沖水至冷卻，備用。

3.平底鑊大火加熱後轉中火，加少許油；放入新豬肉，推開成肉碎至成形；加入雜香草調味，轉中大火煎香，載起備用。

【小貼士】炒肉碎如用大火，會增加推成肉碎的難度。

4.平底鑊加入燕麥奶，煮至微滾，加入芝士碎、糖和鹽調味。

5.加入雜豆，煮2分鐘，或將雜豆煮熱；加入粉絲翻炒，依個人喜好調整濕度，再灑上芝士碎、雜香草或新鮮香草即成。

【小貼士】粉絲如太乾，可加燕麥奶調整；相反如果太濕，只需將粉絲與材料夾起上碟即可，讓多餘汁液留於鑊中。

編輯：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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