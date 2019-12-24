英國王室聖誕食譜：肉桂星星曲奇【影片】

【英國王室聖誕食譜】英國王室在Facebook分享了製作肉桂星星曲奇（Cinnamon Stars）的影片，迎接聖誕節。（royal.uk網站圖片／The Royal Family Facebook影片截圖）

英國王室成員聖誕節吃什麼？The Royal Family日前在網站及Facebook分享了肉桂星星曲奇（Cinnamon Stars）的食譜及影片，讓大眾了解王室聖誕食譜的「秘密」。影片中，王室甜品師示範了如何製作肉桂星星曲奇，令人意外的是食譜只包含8種簡單材料，例如肉桂、檸檬汁、杏仁粉等，大家也可跟着甜品師自製王室版肉桂星星曲奇！

肉桂星星曲奇食譜

材料：

糖粉 360克

蛋白 85克

檸檬汁 20毫升

杏仁粉 300克

混合果皮 115克

檸檬(刨皮) 半個

肉桂粉 12克

丁香粉 1/4茶匙

製法：

1. 把混合果皮打成糊狀，備用。

2. 將糖粉、蛋白與檸檬汁拌勻，打成柔軟的蛋白霜。

3. 留起1/3蛋白霜，備用。

4. 2/3的蛋白霜加入杏仁粉、混合果皮、檸檬皮、肉桂粉和丁香粉，拌勻成為麵糰。

5. 用手搓揉麵糰，在鋪有烘焙紙的烤盤上壓平，將一張烘焙紙放在麵糰表面，用棍把麵糰推壓成約1cm的厚度。

6. 取去麵糰表面的烘焙紙，在麵糰表面鋪上之前留起的蛋白霜（可剩少許作最後裝飾曲奇表面），盡可能推至平滑。

7. 將麵糰放在雪櫃至少1個小時。

8. 從雪櫃取出麵糰，準備一碗熱水，將刀或星形／鑽石形／月亮形模具先浸一浸熱水，再切出自己喜歡的形狀。

9. 將焗爐預熱至160度放入曲奇，焗12至15分鐘取出。

10.曲奇冷卻約30分鐘後，將剩餘的蛋白霜或按自己喜好裝飾曲奇表面。

（The Royal Family Facebook）

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