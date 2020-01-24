聖誕雅緻下午茶@Flame at Towngas Avenue　送Francfranc 85折優惠卡

位於尖沙嘴的Flame at Towngas Avenue與日本家飾品牌Francfranc合作，即日起至明年1月31日推出「雅緻下午茶」，下午茶特別選用高貴典雅的黑白花紋餐具盛載精緻茶點。鹹點備有Croque Monsieur火腿芝士卷、鵝肝慕絲多士、24個月黑毛豬火腿無花果及黑魚子煙三文魚他他。甜點則有海鹽焦糖馬卡龍、小紅莓忌廉芝士撻、肉桂蝴蝶酥、雜莓奶凍、迷你芝士蛋糕及法式手工泡芙，隨餐可配有機洛神花玫瑰茉莉茶。凡享用下午茶，更可獲贈Francfranc 85折優惠卡。

Flame at Towngas Avenue x Francfranc 雅緻下午茶

日期：即日起至2020年1月31日

時間：下午2時至5時（最後落單時間下午4時）

價錢：兩位$368（另收加一服務費）

查詢電話︰2367 2713

網址: www.towngasavenue.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

整理：黃詠賢 wywong@mingpao.com

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