聖誕雅緻下午茶@Flame at Towngas Avenue 送Francfranc 85折優惠卡
文章日期：2019年12月24日
位於尖沙嘴的Flame at Towngas Avenue與日本家飾品牌Francfranc合作，即日起至明年1月31日推出「雅緻下午茶」，下午茶特別選用高貴典雅的黑白花紋餐具盛載精緻茶點。鹹點備有Croque Monsieur火腿芝士卷、鵝肝慕絲多士、24個月黑毛豬火腿無花果及黑魚子煙三文魚他他。甜點則有海鹽焦糖馬卡龍、小紅莓忌廉芝士撻、肉桂蝴蝶酥、雜莓奶凍、迷你芝士蛋糕及法式手工泡芙，隨餐可配有機洛神花玫瑰茉莉茶。凡享用下午茶，更可獲贈Francfranc 85折優惠卡。
Flame at Towngas Avenue x Francfranc 雅緻下午茶
日期：即日起至2020年1月31日
時間：下午2時至5時（最後落單時間下午4時）
價錢：兩位$368（另收加一服務費）
查詢電話︰2367 2713
註：資料及價錢以餐廳公布為準
整理：黃詠賢 wywong@mingpao.com
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