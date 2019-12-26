聖誕節後食譜：火雞肉牛丸炒豆角

火雞肉牛丸炒豆角，幾個步驟便可完成。（圖片由蕭欣浩提供／明報製圖）

聖誕派對傳統食物少不了火雞，如果吃不完又不想浪費，不妨參考廚藝了得的嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享的「火雞肉牛丸炒豆角」食譜，火雞小炒簡單又惹味。

火雞肉牛丸炒豆角

材料：（2至3人分量）

豆角 65克（約8條）

牛丸 65克（約3粒）

火雞肉 70克

水 45克（3大匙）

白酒（如有） 30克（2大匙）

黑胡椒碎 適量

鹽 適量

油 適量

製法：

1.豆角和牛丸洗淨，豆角切去頭尾，切成4cm長；牛丸一粒切成四份，瀝乾水備用。

2.火雞肉切成長幼條，手撕也可以，備用。

3.平底鑊大火加熱後轉中火，加少許油；放入豆角，翻炒2分鐘，如有油彈出，可先蓋一蓋；加水煮3分鐘，其間推拉平底鑊數次，合上鑊蓋。

4.打開鑊蓋，加入白酒，以鹽調味，略炒至水分收乾後關火，將豆角盛起備用；用同一平底鑊中火加熱，加入牛丸和火雞肉，翻炒1分鐘。

5.加入豆角以及黑胡椒碎，轉至大火，翻炒30秒後關火，即成。

【小貼士】

‧炒豆角可依個人喜好，用雞粉去草青味

‧煮豆角會較多油分彈出，宜事先準備好鑊蓋

‧牛丸和火雞肉已有鹹味，毋須再以鹽調味

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