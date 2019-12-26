英國王室聖誕節：喬治夏洛特首出席聖誕崇拜 夏洛特小公主親民收禮物攬輪椅婦
文章日期：2019年12月26日
英女王伊利沙伯二世在聖誕節（25日）早上率領一眾王室成員出席聖誕崇拜， 6歲的喬治小王子和4歲的夏洛特小公主首次參加在諾福克郡桑德靈厄姆（Sandringham）的聖誕崇拜，兩人跟隨父母劍橋公爵威廉王子和夫人凱特走過一小段路才進入教堂，沿途站滿圍觀的民眾，喬治小王子和夏洛特小公主的出現成為焦點。
凱特身穿米灰色大褸配搭墨綠色的頭飾和鞋子，與穿着綠色外套的女兒夏洛特甚為合襯，威廉王子與兒子喬治小王子穿上西裝外套父子裝，英女王則穿上一身紅色大褸，搶眼而有節日氣氛。喬治小王子似乎有點緊張拘謹，夏洛特表現較淡定，不時展露笑容。
崇拜結束後，威廉王子帶着喬治，凱特拖着夏洛特走近民眾聊天握手，夏洛特收到一隻粉紅色吹氣紅鶴公仔，又與一名坐在輪椅的女士擁抱，表現親民。
聖誕節崇拜除了一歲半的路易小王子缺席外，平安夜出院的98歲菲臘親王亦未有出席。薩塞克斯公爵哈里王子和夫人梅根與7個月大的兒子阿奇則在加拿大度聖誕節。
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